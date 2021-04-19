Дату премьеры долгожданного экшена режиссера Гая Ричи изменили. В Украине релиз фильма "Гнев человеческий" запланирован на 13 мая 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса немало кинотеатров Украины остаются закрытыми. Поэтому украинские кинодистрибьюторы фильма "Гнев человеческий" решили сместить дату релиза с 22 апреля на 13 мая .

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"Гнев человеческий": сюжет и трейлер экшена

Эта новинка кино стала одной из самых ожидаемых премьер весны 2021 года. И это неудивительно, ведь зрители смогут насладиться прекрасной коллаборацией режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стейтема.

По сюжету, в Лос-Анджелесе происходят дерзкие ограбления инкассаторов. Грабители действовали очень слаженно и просчитали все до мельчайших деталей, а потому выйти на их след очень сложно. Однако не для загадочного человека Хилла, который устраивается на работу инкассатором и стремится найти злоумышленников. На это у главного героя есть свои причины, которые раскроются в увлекательном экшене "Гнев человеческий".

"Гнев человеческий": смотрите трейлер

Поскольку режиссерское кресло занял Гай Ричи, киноманам стоит ожидать спецэффектов в духе этого мастера экшенов.

История, в которой неизбежно насилие, грубость, агрессия, но также и тема греха, мести, осознание правды перед самим собой. В основе нашего фильма – очень мощная история,

– рассказал режиссер.

Кроме этого, "Гнев человеческий" – первый фильм, который Гай Ричи снял в Лос-Анджелесе и привлек к проекту одних из самых известных актеров Голливуда.

В фильме "Гнев человеческий" сыграли: