Премьеру фильма "Гнев человеческий" Гая Ричи перенесли: новая дата
Дату премьеры долгожданного экшена режиссера Гая Ричи изменили. В Украине релиз фильма "Гнев человеческий" запланирован на 13 мая 2021 года.
Источник:Вольга Украина
Из-за пандемии коронавируса немало кинотеатров Украины остаются закрытыми. Поэтому украинские кинодистрибьюторы фильма "Гнев человеческий" решили сместить дату релиза с 22 апреля на 13 мая .
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"Гнев человеческий": сюжет и трейлер экшена
Эта новинка кино стала одной из самых ожидаемых премьер весны 2021 года. И это неудивительно, ведь зрители смогут насладиться прекрасной коллаборацией режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стейтема.
По сюжету, в Лос-Анджелесе происходят дерзкие ограбления инкассаторов. Грабители действовали очень слаженно и просчитали все до мельчайших деталей, а потому выйти на их след очень сложно. Однако не для загадочного человека Хилла, который устраивается на работу инкассатором и стремится найти злоумышленников. На это у главного героя есть свои причины, которые раскроются в увлекательном экшене "Гнев человеческий".
"Гнев человеческий": смотрите трейлер
Поскольку режиссерское кресло занял Гай Ричи, киноманам стоит ожидать спецэффектов в духе этого мастера экшенов.
История, в которой неизбежно насилие, грубость, агрессия, но также и тема греха, мести, осознание правды перед самим собой. В основе нашего фильма – очень мощная история,
– рассказал режиссер.
Кроме этого, "Гнев человеческий" – первый фильм, который Гай Ричи снял в Лос-Анджелесе и привлек к проекту одних из самых известных актеров Голливуда.
В фильме "Гнев человеческий" сыграли:
- Джейсон Стэтхэм
- Скотт Иствуд
- Джош Хартнетт
- Пост Мэлоун
- Голт Макклеллан
- Марсан
- Лаз Алонсо
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