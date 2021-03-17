"Гнев человеческий" – загадочный экшн-триллер режиссера "Джентльменов" Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли получил украинское дату премьеры. Уже 22 апреля долгожданный фильм появится в кинотеатрах.

Перед релизом 24 канал решил разобраться в деталях фильма, который впервые с 2005 года вновь объединил двух знаменитых британцев – Гая Ричи и Джейсона Стейтема, прославившихся благодаря культовой классике "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Чем же интересным будет "Гнев человеческий" и почему его стоит посмотреть на большом экране – узнавайте в материале.

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Сюжет фильма "Гнев человеческий"

Действие триллера происходит в Лос-Анджелесе, где по улицам города инкассаторы перевозят миллионы долларов и становятся добычей для мастерских грабителей, которые работают, как слаженный механизм. Официальный синопсис сообщает, что фильм строится вокруг Хилла – загадочного и холодного виду британского джентльмена, внутри которого пылает жажда правосудия.

Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика и исполнителей серии многомиллионных ограблений, охвативших "Город Ангелов". В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно узнают гнев человеческий,

– говорилось в описании к ленте.

К сценарию "Гнева человеческого", как и в большинстве своих работ, Гай Ричи самостоятельно приложил руку, поработав над текстом со своим соавтором и сопродюсером Айван Аткинсоном, с которым они год назад с успехом выпустили "Джентльменов", ставшие самым кассовым фильмом британского режиссера в Украине.

По словам Гая Ричи, на этот раз он решил снять по-настоящему брутальный экшн-триллер, который не только устроит адреналиновую погоню, но и заставит зрителей задуматься.

Я понял, что это идеальный сюжет для нашего с Джейсоном воссоединения. История, в которой неизбежно насилие, грубость, агрессия, но также и тема греха, мести, осознание правды перед самим собой. В основе нашего фильма – очень мощная история,

– рассказал Гай Ричи.



Гай Ричи и Джейсон Стэтхэм перед съемками "Гнева человеческого" / Фото Пресс-служба фильма

Как проходили кастинги к фильму Гая Ричи

Гай Ричи, несомненно, сделал основную ставку в фильме на Джейсона Стейтема, который со времени их сотрудничества превратился в большую звезду масштабных блокбастеров. Именно ему досталась роль загадочного персонажа Хилла, который перевернет весь Лос-Анджелес в поисках невероятно профессиональных, расчетливых и жестоких грабителей.

Но Гай Ричи не был бы тем режиссером, которого так любит зритель, если бы не работал и в этом проект с группой харизматичных актеров.

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Кроме Джейсона Стейтема, в фильме сыграли Скотт Иствуд, и как обещают создатели, эта роль отличается от всех других сыгранных сыном легендарного Клинта Иствуда. Среди инкассаторов, новых коллег Хилла, засветился Джош Хартнетт, звезда шоу Дэвида Финчера "Охотник за разумом" Холт Маккеллен, звезда "Воспитанных волками" Ниамей Алгар. Кроме того, просто с "Джентльменов" в фильм перекочевали Эдди Марсан и эффектная брюнетка Лайн Рени.



Актеры фильма "Гнев человеческий" / Фото Пресс-служба фильма

Также в фильме появится рэпер Post Malone, чье участие в ленте бесстыдно засветили папарацци, характерный актер Джеффри Донован и звезда популярного сериала "Парни" Лаз Алонсо.



Рэпер Post Malone появится в боевике Гая Ричи / Фото Прес-служба фильма

Гай Ричи обещает, что важное для сюжета камео будет у одного из "голливудских ветеранов" , но пока не раскрывает подробностей.

Малоизвестные факты о фильме "Гнев человеческий"

Особое название фильма

"Гнев человеческий" – бесспорно, название с прямой отсылкой к Библии, а точнее – к посланию Иакова. Но, учитывая жанр фильма, это скорее красивая иллюзия, ведь Гай Ричи – из тех режиссеров, которые не забывают ни только о форме, но и о стиле.

Сначала, публике стало известно о фильме Cash Track, то есть "Инкассаторский грузовик", но настоящий британский денди Гай Ричи сменил название на пользу куда более звучащую. И, исходя из того, что фильм позиционируется, как история о грабеже, месть, противостояние, "Гнев человеческий" стал идеальным вариантом.

Такой "трюк" происходит не впервые: "Джентльмены" до того, как выйти в прокат, назывались Toff Guys (теперь так называется продакшен компания Гая Ричи и Айвана Аткинсона).

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Гай Ричи впервые снимал фильм в Лос-Анджелесе

Несмотря на всю большую фильмографию и сотрудничество с крупнейшими американскими студиями Warner Bros. и Disney, Гай Ричи никогда раньше не снимал фильм на территории США, в ее кинематографическом сердце Лос-Анджелесе. А теперь весь фильм – своеобразное послание к легендарного американского города, в котором вовремя засыпают (после 2 ночи можно проводить только закрытые вечеринки), но который не менее опасен для тех, кто не является хищником.



Съемки "Гнева человеческого" прошли в Лос-Анджелесе / Фото Пресс-служба фильма

"Гнев человеческий" и пандемия

Съемки "Гнева человеческого" Гай Ричи успел закончить до 2020 года, то есть до начала пандемии и локдауна. Поэтому Интернет был полон слухов, когда же состоится долгожданная премьера. Первой датой был январь 2021 года, но через закрытые кинотеатры в крупных американских городов и новую волну эпидемии в Европе релиз перенесли.

Украинские зрители увидят новый экшн-триллер одними из первых в мире. Известно, что для "Гнева человеческого" не планируется одновременный выход фильма на онлайн-платформах, который сейчас практикуют многие студии. Гай Ричи снял свой фильм, в первую очередь, для кинотеатров.