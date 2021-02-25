Голливудский актер Фрэнк Грилло сыграл главную роль в экшен-комедии "Boss Level: Спасти бывшую". Перед премьерой фильма в Украине знаменитый американец рассказал, на что зрителям ждать в кинотеатре и к чему его героя не смогла бы подготовить ни армия, ни участие в спецотряде "Дельта".

С 4 марта в украинских кинотеатрах появится новая история про взрывы, бои на самурайских мечах, хорошего парня и плохого парня, фантастическую петлю времени, но самое главное – большую любовь. На экраны выходит фантастическая экшн-комедия Джо Карнахана "Boss Level: Спасти бывшую", собравшая не менее фантастический актерский состав. Роль героя досталась звезде франшизы "Судная ночь", а также одному из злодеев Marvel – Фрэнку Грилло, его возлюбленную играет дважды номинантка на премию Оскар Наоми Уоттс, безбашенного злодея – обладатель двух Оскаров Мэл Гибсон. Также в фильме засветились Мишель Йео, Аннабелль Уоллис и Кен Джонг.

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Перед будущей украинской премьерой фильма журналисты 24 канала поговорили с голливудским актером Фрэнком Гриллом. В фильме он исполнитель главную роль капитана спецотряда "Дельта" Роя Палвера, застрявшего во временной петле в день собственной смерти. Ему не дает отчаяться только новость, что его бывшая возлюбленная все еще жива. Кто же этот Рой Палвер, в чем особенность комедии "Boss Level: Спасти бывшую" и как это работать вместе с Наоми Уоттс и Мэлом Гибсоном на одной площадке – рассказал нам актер Фрэнк Грилло.

Фрэнку, добрый день! Судя по трейлеру, зрителей ждет динамичная экшен-комедия. Кто же такой этот Рой Палвер и почему мы будем все за него переживать? Раскройте интересные детали без спойлеров.

Рой – один из тех бравых солдат, которые сами не могут понять, что их вело вперед и задержало в армии на долгие годы - чувство долга или все-таки адреналиновая гонка? Он сделал выбор между своими миссиями и семьей, и этот выбор был, очевидно, неверным, что делает капитана Палвера героем экшена с очень человеческой мотивацией. Да и та заварушка, в которой оказывается герой – не может сравниться ни с одной из его миссий, к такому никакая "Дельта" не подготовит.

Это очень интересный ход, когда, казалось бы, подготовленный герой не справляется ни с первой, ни со второй попытки с задачей, да и задачу он понимает не сразу, распутывая ее на по пути.

Конечно! Одно дело самому планировать и проводить операции с полной поддержкой. И совсем другое дело – проснуться утром от того, что какой-то тип пытается тебя убить, и даже если ты переживешь его атаку, дальше тебя ожидает еще больше отморозков, которые непонятно почему стремятся укоротить твои дни. Но самое жесткое – ты снова просыпаешься в своей кровати и тебя снова будут убивать. Ну какая тут армия?

В целом концепт "Дня сурка" – это же идеальная метафора не для принятия жизни как она есть, а для ее изменения. Вот Рой Палвер и меняется на ходу



Главный герой экшен-комедии "Boss Level: Спасти бывшую" / Фото Прес-служба

Важной темой Вашего экшена стала любовь Роя к бывшей подруге и сыну. Насколько эта эмоция меняет отношение героя к его ситуации?

Коренным образом. В начале Рой воспринимает свое положение, как какую-то злую шутку судьбы. Он конечно пытается избежать своей смерти, придумывает забавные прозвища киллерам, которые объявили на него охоту и много шутит в процессе, но каждый раз его финальное пристанище – бар, где он выпивает бутылку и тут же погибает, то есть где-то к обеду этого дня чья-то злая воля его настигает.

В какой-т о момент кажется, что он смирился с таким положением вещей. Но в один из таких дней он узнает, что его б ывшую возлюбленную Джемму (Наоми Уоттс) можно спасти, да и тот факт, что его сын не знает толком своего отца, не дает Рою Палверу смириться со своей участью.



Кадр с фильма "Boss Level: Спасти бывшую" / Фото Прес-служба

Роль Джейка – сына Вашего персонажа – сыграл Ваш родной сын Рио, не так ли? Понравилось ли ему работать на съемочной площадке?

Я его предупреждал, что работа эта на самом деле далека от гламура (смеется), но он на это пошел. На самом деле, когда ко мне с этой идеей пришел наш режиссер Джо Карнахан, моя первая реакция была: "Да ни за что!" Но когда Рио прошел обучение у учителя актерского мастерства, прошел через кастинг, мне ничего другого, кроме как смириться, не осталось. К тому же, это правда приятно работать с сыном и видеть его намного больше, чем обычно я вижу своих детей во время съемок



Фрэнк Грилло со своим сыном / Фото Прес-служба

Экшены от Джо Карнахана часто отличаются особым остроумием. "Boss Level" был таким уже на этапе сценария, или довелось много импровизировать на площадке?

Сценарий уже был очень остроумным и полным эмоций, но Джо сделал его по-настоящему смешным в процессе. Во-первых, кастинг здесь сыграл свою роль. Все герои получились очень выразительными. Мел Гибсон явно кайфовал и получил море удовольствия от своей роли злодейского босса. Во-вторых, какие-то шутки получались уже в процессе, когда мы думали как выразительнее изменить тот или иной диалог, который может повториться.

Джо – очень открытый режиссер, он понимает, что кино – это коллаборация. И что, оставаясь лидером на площадке, важно давать воздух всем участникам съемочного процесса.

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Несмотря на то, что "Boss Level: Спасти бывшую" – кино про постоянное повторение одного очень плохого дня, фильму удается избежать некоторого синдрома усталости, когда на экране все одно и то же. Как Вам это удалось?

Джо Карнахан принял решение не хитрить. Мы не использовали для построения "повторяющихся" сцен разные ракурсы или другие монтажные склейки одного и того же материала. Мы переснимали сцены раз за разом, с различными нюансами, даже диалогами и шутками, ведь Рой и плохие парни – не машины, они принимают разные решения, импровизируют, когда что-то идет не по их плану. Всего несколько минут фильма – это повторяющиеся сцены и это сделано исключительно для придания комичности.



Фрэнк Грилло рассказал о фильме "Boss Level: Спасти бывшую" / Фото Прес-служба

Вашу бывшую возлюбленную сыграла Наоми Уоттс. Как Вам работалось вместе над этим фильмом?

Наоми – прекрасная и очень щедрая актриса, одна из лучших. И это было большой удачей играть с ней и учиться у нее. Она – настоящая леди.



Наоми Уоттс в фильме "Boss Level: Спасти бывшую" / Фото Прес-служба

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Ее Джемма – успешная красавица-ученая с очень плохим боссом. Мелом Гибсоном, сами понимаете. И вот этот австралийский тандем помог нашему фильму быть круче. Ведь очень легко поверить, что такую женщину, как Наоми Уоттс забыть невозможно, а Мел Гибсон с сигарой и бородой – просто обязан быть главным плохишом.

Как именно герой Фрэнка Грилло доберется до "уровня босса", чтобы спасти свою любовь – узнаем совсем скоро. Фантастическая экшен-комедия "Boss Level: Спасти бывшую" в кино с 4 марта.

"Boss Level: Спасти бывшую": смотрите трейлер