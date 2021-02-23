Все меньше времени остается до премьеры "Сумасшедшей свадьбы 3". И, кажется, зрителей ждет зажигательная и взрывная комедия. В этом убеждена и одна из главных актрис ленты Леся Самаева, сыгравшая Галину Середюк.

Перед премьерой "Сумасшедшей свадьбы 3" журналисты 24 канала охотно пообщались с талантливой актрисой и узнали немало интересных деталей о будущей новинке кино. Как проходили съемки фильма во время пандемии, какие сюрпризы готовят Середюка на этот раз и какой курьез с цыганами произошел в первые дни съемок – об этом и больше читайте в эксклюзивном интервью с Лесей Самаевой.

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"Сумасшедшая свадьба" – один из самых кассовых фильмов Украины. Не секрет, что Юрий Горбунов тщательно отбирал актеров на главные роли. Как Вам поступило предложение сыграть Галину Середюк?

Я помню, как меня пригласили на кастинг. Я не знала, что этим занимается Юрий Горбунов. Было несколько раз такое, что ты влюблялся в материал, а потом тебя не утверждали. С опытом я такой принцип – до того момента, как утвердят на роль, особенно стараюсь в материал не погружаться и не влюбляться.

Когда меня пригласили на этот кастинг, я пришла, мне очень все понравилось. Помню, я вернулась домой и мужу Андрею Саминину, замечательному, блестящему актеру, говорю: "Андрей, меня на такой кастинг пригласили, такой классный материал, мне так все понравилось. Ну все, вечно, если мне что-то нравится, то меня не утвердят" (смеется).

Но тем больше было потом приятно, когда меня таки утвердили на роль, а еще вдвое было приятнее, когда потом я узнала, что продюсер Юрий Горбунов. И я уже с удовольствием погрузилась в материал.



Съемочная группа "Сумасшедшей свадьбы 3"​ / Фото Прес-служба

С Юрой Горбуновым мы учились на разных курсах, но у одного педагога Леонида Артемовича Олейника. Только он учился раньше, на курсе с покойным Виталиком Линецким – известным актером, а я позже. И поэтому к Юре у меня теплые чувства, я знаю, что он у моего педагога заканчивал курс. А все его ученики – хорошие люди, я это знаю.

Режиссер 3 части "Сумасшедшей свадьбы" – Любомир Левицкий, двух предыдущих – Влад Дикий. Отличался ли подход к съемкам? Кокая в целом была атмосфера на съемочной площадке?

Честно говоря, оба режиссера замечательные! С Владом мы были первопроходцы, все было впервые, очень ответственно. С ним мы создавали характеры. Мы его очень слушали, он всегда нас просил не добавлять что-то свое, что-то лишнее, он чувствовал лаконичность юмора, его надо вовремя закончить.

Актеры любят еще добавить, и еще немного, и еще добавить что-то свое. Влад нас останавливал. Я считаю, что это было очень правильно и сыграло свою роль в успехе картины. С ним произошел взрыв, огромный успех.

С Любомиром Левицким было замечательно работать. Я уже знала эту фамилию, и мне было интересно с ним поработать. Он нам доверял в том плане, что мы уже чувствуем свои характеры, мы уже их знаем – это уже 3 часть.



Леся Самаева, Любомир Левицкий и Назар Заднепровский / Фото Прес-служба

С обоими режиссерами было очень весело, была атмосфера открытости. Мне кажется, иначе и невозможно снимать комедии.

Мы все очень сдружились. Поэтому кроме звездной роли во взрывном проекте – лучшей комедии года, я очень благодарна, что получила много друзей. Когда нет съемок, мы общаемся, ходим друг к другу на спектакли, созваниваемся. И это говорит само за себя о том, какая была атмосфера во время съемок. Подобрался классный коллектив – я считаю, что это заслуга продюсеров, потому что подсознательно каждый человек все равно подбирает своих людей. И я благодарна тому, что наши продюсеры такие человечные.

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Импонирует ли Вам героиня Галина. Что Вам в ней нравится, а что Вы хотели бы изменить?

"Сумасшедшая свадьба" – это комедия о нас, и поэтому людям настолько смешно и настолько в кайф, потому что понимают, что если это не про нас, то точно о наших соседей. Не хочу много спойлерить, хочу, чтобы все пошли и сами посмотрели (смеется).

Галина – это очень узнаваемая для нашего менталитета жена, шея, которая вертит головой, дает Василию почувствовать, что он глава всего процесса, а на самом деле рубит свое.

Когда я создавала ее, сделала ей такую ​​манеру – смотреть немного исподлобья. Это ее защитная реакция, она думает, как отреагировать или манипулировать своим плачем, или пойти в атаку. Владу это очень понравилось.



Непревзойдённая ​Леся Самаева в "Сумасшедшей свадьбе" / Фото Прес-служба

Галина – типичная женщина для украинского общества. Мне очень импонирует, что она любит свою семью, мужа, детей, она этим живет, настоящая хранительница.

В первых 2 частях она была на стороне детей, их поддерживала, а у "Сумасшедшей свадьбе 3" она решила немного брыкнуть.

Считаю, что каждый проживает свою жизнь, поэтому родители не должны навязывать свои принципы. Все меняется, и каждое поколение проживает свою жизнь иначе. И в этом кайф, в этом прогресс.

Чего вообще зрителям ждать от "Сумасшедшей свадьбы 3"? Какие выходки готовят Середюки?

Очень надеюсь, что 3 часть будет просто прекрасная, взрывная. Мы работали с замечательными людьми – ромским театром "Романс". Знаете, например, мы приходили на съемочную площадку, как серые мухи. Наши гримеры своими золотыми ручками начинали нас приводить в порядок (смеется). А актеры цыганского театра "Романс" приезжали подтянутые, с макияжем, в костюмах, готовые работать.

Конечно, эта энергия, энергия ромов, я считаю, что она будет просто взрывной. Иначе и быть не может. Я сама это почувствовала.

Знаете, когда читала сценарий, для себя подумала, что абсолютно верю и доверяю нашим продюсерам и сценаристам. Я понимала, что все будет хорошо, но какого-то восторга не испытывала. А когда оказалась на съемочной площадке, почувствовала эту энергию и юмор.

Я помню, был такой остроумный эпизод, это буквально один из первых дней, когда Василий Середюк обходит все комнаты своего дома, а в каждой из них на ночевки остановились цыгане. Последние двери, куда он заходит, – это ванная комната, где сидит разъяренная Галина, потому что спать больше негде (смеется).

Я как-то поняла тогда, что на самом деле пришел лагерь и поселился в доме. Это остроумно, и оригинально, и понятно всем, потому что когда родственники сваливаются на голову, ты и отказать не можешь, и твоя жизнь превращается в сплошной беспорядок и ужас. Мне кажется, это будет нашему менталитету понятно и очень смешно.

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Впервые к "Сумасшедшей свадьбе" присоединились цыгане и даже были консультанты по цыганских традициях. В комедии покажут не только их замечательные наряды, но и культуру. Что Вас поразило больше всего?

У нас исторически так сложилось, что, когда казаки шли в поход, девушки оставались за главных. И поэтому у нас менталитет такой, что женщины очень сильные и чувствуют себя главными, очень часто с мужчинами на равных, как партнеры. В ромов очень интересно и приятно, что женщины чувствуют, что мужчины главные. Это очень интересно и классно, это иначе, чем у нас. Может быть весело, но когда Крикунов посмотрит таким взглядом – шутки заканчиваются. Здесь сразу чувствуется авторитет в каждом слове, каждом взгляде, и это впечатляет.

"Сумасшедшая свадьба 3" – это не только комедия, но и драма, которая зацепляет много социальных вопросов. Какая сцена далась Вам сложнее всего? Какой фрагмент будет эмоциональным?

Мне очень нравится финальная песня. Я вообще считаю, что люди очень любят эту франшизу, заслуженно любят, потому что наш украинский род вместе с этим киношным проектом получил прекрасные песни, которые написал Потап. Для свадьбы теперь есть песни на любой вкус (смеется).

Финальная композиция настолько душевная для меня. Когда мы снимали финал, я заболела и плохо себя чувствовала. Это была глубокая ночь, когда мы снимали сама свадьба, и надо было танцевать. Было холодно, мне, скажем, так ничего играть не надо было. Когда я слышала эту замечательную песню с прекрасными щемящими душевными словами, у меня в душе все откликалось, и это ощущение очень нравилось.

Вообще я очень люблю финалы наших картин, когда бешеная семейка разбирается, разбирается, а в конце всегда идет к примирению. Вот это щемящее понимание, что семья – это главное. Надо понимать друг друга, поддерживать друг друга, быть лояльными друг к другу – за это я тоже люблю наш проект. Здесь все весело и остроумно, но есть такая приятная вертикаль, настоящая тема, на которую выходит кино, авторы, актеры: "Семья – это главное". Для меня это ключевая мысль во всех трех частях.



Кадр с "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Прес-служба

В трейлере звучит фраза "Поженили всех". Чувствуете ли Вы какую-то ностальгию, ведь в "Сумасшедшей свадьбе" Вы от начала трилогии?

Мы снимали в очень тяжелых условиях. COVID-19, постоянные тесты, мы всегда переживали, что кто-то заболеет. Знаете, актеры снимались параллельно в других проектах, поэтому ты не застрахован. Несмотря на такой трудный процесс, все равно была ностальгия. Ну как это, мы за 3 части фильма привыкли, что каждый год встречаемся для того, чтоб женить кого-то из детей (смеется).

Мы смеялись, говорили: "Может, есть еще какая-то дочь, просто мы о ней забыли и сейчас она появится". Шутили, конечно. Но это от того, что хотелось еще. Безусловно, ностальгия была очень сильная.

Почему "Сумасшедшую свадьбу 3" нужно посмотреть на большом экране? И на какие детали зрителям стоит обратить внимание?

Почти год уже свирепствует COVID-19. Мы не в своем привычном жизни, скажем так. Я считаю, что наша "Сумасшедшая свадьба", релиз которой стартует в преддверии весны, снята с таким юмором, с такой любовью.

Каждый человек, который пойдет в кинотеатр, получит силу, позитив, заряд вернуться к привычной жизни без масок и карантинов. Но, конечно, придерживаться карантинных ограничений.

Во-вторых, я советовала бы посмеяться, а в конце обратить внимание на финал, именно на то, что терпение, понимание, любовь, семья – главное. Наше кино об этом напоминает, дает заряд позитива, но и указывает на важные для каждого человека вещи.

"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер

Как и Вашим коллегам из "Сумасшедшей свадьбы 3", в завершение великолепной беседы предлагаем пройти небольшой блиц.

Какого кино не хватает Украине?

Мне кажется, что нам надо в принципе снимать очень много кино. И разного. У нас есть такая ностальгия, которая мне, честно говоря, не нравится. Вот был у нас большой Параджанов. Почему с тех пор многим режиссерам кажется, чем образнее, запутаннее, "поэтичнее" кино они снимут, тем это будет круче. А мне кажется, что у нас проблема именно в том, что мы не можем просто рассказать историю, совместить там хороших актеров.

У нас есть все для кино: прекрасные профессионалы, режиссеры, операторы, костюмеры. Все цеха, которые снимают кино у нас, настолько блестящие профессионалы, ты просто удивляешься и радуешься, как это все настолько обильно родило в Украине. Поэтому у нас есть все условия, чтобы снимать замечательное кино.

Уже микс того, что над ним будут работать профессиональные люди, придаст глубины. Научимся рассказывать ясно историю, не тяготить постоянно к поэтическому кино, которое уже блестяще воплотил Сергей Параджанов. И пусть это будет блестящая страница нашего кинематографа.

Я очень любила фильм "Пропавшая грамота", "Тени забытых предков". Очень любила кино о динозаврах, о басмачей.

Помните свои первые впечатления от того, что увидели свое имя на афише или в титрах кино?

Было очень приятно. Но я скажу честно: всегда с напряжением жду, меня часто путают. Я – Леся Самаева, в паспорте записана так и родители всегда называли меня Лесей, а не Олесей. Почему-то для многих органичнее и легче говорить Олеся, и я всегда с замиранием жду, потому что иногда путают, и в титрах так пишут.

Это кажется мелочью, Олеся или Леся, но если человек привыкает, что она с детства, или как говорит Василий Середюк, с дедов-прадедов (смеется), что она Леся, то даже маленькая буква "о" и я всегда напрягаюсь.

Как заинтересовать молодежь в походах в театр, побудить к чтению книг?

Мне кажется, театр не должен гнаться за современностью. В театр люди идут за живой эмоцией, которую они получают здесь и сейчас. Мне кажется, театр привлекательный и всегда будет таким, и никогда не станет он не актуальным, потому что это абсолютно уникальное переживание, когда ты прямо сейчас, в эту секунду, вместе с актером проживаешь какую-то психологическую метаморфозу. Поэтому театры могут занимать классическую нишу, куда люди идут по настоящие эмоции. Театрам необязательно гнаться за коммерческим успехом.

На самом деле у нас театральные актеры совершенно не раскручены. Я помню, в моем детстве были фотографии с актерами, я разглядывала их лица. А сейчас если посмотреть где-то в глянце, то вы увидите людей, которые поют, ведут какие-то программы, а актеров, которые свою жизнь отдают профессии, вы редко увидите там. Мне кажется, это большой пробел. Если начнут популяризировать и театральных актеров, тогда и театр получит больше шансов на новое дыхание. А когда человек туда придет, он, как говорится, будет с театром связан романом навсегда. Это важно.

А еще кино. Интересно, что чем больше гаджетов, чем больше человек погружается в непонятное жизни, которого не существует на самом деле, тем больше мне кажется, что пошло тяготения к походам в кинотеатры. Люди – существа, которым нужно быть вместе, в стае. Поэтому кино – это возможность всем вместе переживать эмоции, которые ты не переживешь, когда смотришь телевизор у себя дома, наедине. Поэтому я верю, что и кино, и театр будут всегда жить, их просто надо популяризировать.