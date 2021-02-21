С 25 февраля на большие экраны выходит украинская комедия "Сумасшедшая свадьба 3". Перед громкой премьерой режиссер Любомир Левицкий решил раскрыть интересные детали ленты.

О съемках "Сумасшедшей свадьбы 3", трудностях, борьбе с консультантами по цыганских традиций и звездном составе фильма – читайте в интервью с Любомиром Левицким.

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Как Вы получили предложение снимать "Сумасшедшую свадьбу 3"? Ведь ваши предыдущие проекты существенно отличаются от этой ленты

Я думал, что надо делать какой-то большой проект. Начал писать сценарий к "Капитан Украина" – это супергеройское кино. Тогда мне перезвонил Юрий Горбунов и говорит: "Слушай, у меня есть для тебя предложение". Он на самом деле думал, что я откажусь, у меня занятость была высокая, и, условно, говоря, этот фильм был слишком народным для меня.

Моя эстетика и стилистика, в которой я работаю, она отличается от той, в которой были отсняты 1 и 2 части "Сумасшедшей свадьбы". Поэтому я ответил: "Юра, ты точно уверен, что именно я вам нужен?" Он говорит: "Да, мы хотим поэкспериментировать, сделать что-то другое. И мне кажется, ты бы мог добавить к этому проекту чего-то другого. И это как раз бы сработало, как что-то новое".

Для меня всегда является решающим фактором сценарий. Я попросил сценарий, прочитал и был поражен тем, что они снова нашли интересную историю (смеется).



Съемки "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Пресс-служба ленты

Я очень скептически сначала отнесся. Думал, ну, это уже 3 часть, взять, например, "Мальчишник в Вегасе", где последний фильм уже высосан из пальца, потому что нужно закончить франшизу. В данном случае с "Сумасшедшей свадьбой" было совсем по-другому, я получил удовольствие от прочтения сценария. Мне кажется, что фраза в трейлере "поженили всех", что это еще не конец. Возможно, есть внебрачные дети у Василия Середюка (смеется).

Это уже звучит как намек на 4 часть.

Пока приняли решение, что это будет финальная часть франшизы. Вот такая у нас история, если подходить к "Сумасшедшей свадьбы".

Общеизвестно, что Вы заменили режиссера Владислава Климчука в "Сумасшедшей свадьбе 3". Как это, подхватывать проект на определенном этапе?

Для меня было, прежде всего, страшно ничего не наломать. Потому что когда ты делаешь оригинальный фильм, например, я планирую "Капитан Украина", и как я его вижу, так и сделаю, никто не знает, каким оно могло быть по-другому.

В данном случае, когда ты подхватываешь уже франшизу, третью часть фильма, который уже полюбили люди, очень страшно не сломать что-то в нем. Но в то же время внести что-то свое.

И самым большым челленджом было выдержать те же характеры, к которым привыкли зрители, поставить их в свой кадр, потому что он выглядит по-другому. Я не говорю о лучше или хуже, а говорю по-моему. Знаете, это как любая хозяйка варит борщ по-своему.

Было важно, когда эти характеры попадут в мою систему координат, чтобы они не сломались, потому мое видение немного отличается от другого режиссера. Это было довольно большим вызовом для меня. Я не мог разогнаться на полную, потому что в какой-то момент мог потерять все.

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Я постоянно себя останавливал, останавливал и останавливал: "Любомир, стоп, проверяем". Я очень тесно сотрудничал со сценаристами для того, чтобы не потерять канву, которая тянется через всю франшизу. А это было, в принципе, самым тяжелым. Но, с другой стороны, всем нравилось то, как выглядит кино, как выглядели мои кадры. Все актеры получали удовольствие, я видел, что мотивация у них увеличивалась. Все достаточно органично получалось.



Любомир Левицкий на съемках "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Пресс-служба фильма

Если вы смотрели трейлер, то с него уже можно понять направление, как выглядит это кино. Будет лучшим – увидим в кинотеатре.

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Опять же, я бы сказал классическую фразу: "Бокс-офис покажет". Но, учитывая пандемию, никто не знает, как сейчас будут происходить киносборы. Надеемся, что все будет хорошо. В любом случае, сегодня собрать даже половину того бюджета, который был – это уже победа.

"Сумасшедшая свадьба" снималась во время карантина – осенью 2020 года. Чувствовалось ли это на съемках?

У нас все было в порядке, мы придерживались всех карантинных норм. Как правило, когда ты снимаешь с большой студией, все это очень контролируется, за любое нарушение у нас просто чуть не выгоняли с площадки. Мы все носили маски, поэтому с этим было все хорошо. И все благодаря тому, что была дисциплина.

Я знаю, были случаи на других проектах, где снимались наши же актеры, они с этими тестами просто устали. Это худшее, что было – тесты. Я ужасно не люблю эти инквизиторские процедуры (смеется).

На съемках Вы объединили большую часть украинского шоу-бизнеса. Здесь был и Юрий Горбунов и Потап с Надеждой Мейхер, Олег Винник, Монатик, Позитив и другие. С какими причудами сталкивались?

Как правило, самое страшное, что может быть – это опоздание на площадку. Для этого звезды и существуют (смеется). Даже если есть время, обязательно звезда должна задержаться, ведь вы понимаете.

Кстати, в Голливуде этого нет. Там любое опоздание – большие штрафные санкции, потому что каждый час продакшна стоит очень дорого. Это все вычитается из звезд. Поэтому это их проблемы. Они могут не приезжать, только за свой счет.

У нас ситуация другая. Здесь звезд не так много и поэтому они могут опоздать, и им за это ничего не будет.

Видели, что также является изменения в касте, появятся и новые герои и даже консультант по цыганских традиций. Расскажите, как изменения повлияли на коллектив?

У нас был Петр Черный, с которым мы консультировались, конечно. Был профессиональный цыганский коллектив, который вносил определенные коррективы. Например, я хотел, чтобы наша героиня должна была немного короче юбку, мне сказали: "Нет, нет, нет, так нельзя. Так у цыган не бывает" (смеется).

На такие какие-то детали я упирался, мы искали компромисс. Я боролся за это максимально, мы же делаем для аудитории. К тому же моя аудитория – молодежь, поэтому я ориентируюсь на молодежное кино, они будут точно ждать чего-то интересного для себя.



Актриса Катерина Файн / Фото Прес-служба фильма

Мне надо было это заложить, как ни крути. Мы боролись за каждый сантиметр, я с линейкой мерил длину юбки, чтобы понять, сколько можно ее отрезать, сколько нет.

Конечно, еще и традиции. У нас будет сцена, где цыгане сбрасывали золото, драгоценности. Это определенный ритуал. Он весь не вошел в монтаж, но в целом нас консультировали в этом.

Я скажу, что в цыганской культуре очень много вещей, которые очень интересны. Какой-то такой стереотип сложился о цыганах, что они бандиты. На самом деле это очень интересные люди. Мы общались об их мире, который есть внутри – это феноменальные вещи, целая культура. Как они относятся к колористики своей одежды: все имеет значение, все не просто так. Знаете, говорят: "Это цыганщина". Поверьте, там не просто так это все. Когда мы начали разбираться в этом, было очень интересно. Именно это захватило меня.

Скажу, что цыгане внесли свой колорит в этот фильм, очень серьезно. Были трудности, конечно, технического характера, где мы воспроизводили брички, которые требовались, снимали на локациях, где лошади не могли тянуть их (смеется). Были какие-то курьезы.



Как снимали "Сумасшедшую свадьбу 3" / Фото Прес-служба фильма

Но все было в рамках тестов, мы тестировали все, никогда не снимаю без них. Мы все проверяем до. Творчество – это подготовка. А когда ты на площадке – это уже фабрика, ты не времени думать, экспериментировать. Здесь уже все должны быть подготовлены и просто выполнять, что задумано.

Консультации мы получали, потому что есть какие-то моменты, которые я точно не знал относительно самой культуры и подачи.

Чего можно научиться от семьи Середюков?

Ценить свое. Потому что мы, украинцы, очень любим ценить чужое, но не свое. Знаете, как когда-то нас воспитывали: лучшая посуда – для гостей, а мы будем с выщербленных чашек пить кофе, потому что нам и так хорошо. Мы так жили жизни. И это трагедия: мы лучше держали для кого-то. Это такой некий комплекс неполноценности, которого надо избавляться.

Вот чего надо поучиться у Середюков. Они ценят свое, борются за свое, отстаивают свое, с громом и молниями. Но в конце побеждает любовь и единство. То свое и побеждает. Это чувствуется! По-моему, успех этого фильма – в этом месседже. Ценность своей семьи, отношений, культуры, своего двора, соседа, даже если ты с ним на ножах, ты все равно его любишь. Эти вещи простые являются базовыми для украинцев.

Знаете, в жанровом развлекательном кино самое главное – не учить кого-то, а вспоминать о ценностях. Вот голливудское кино, все Disney построены именно на этом. Они вспоминают о ценностях, а не учат вас: "Вот делайте так". Они просто показывают, как надо, а вы уже дальше учитесь этому.

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Завершить интервью мы бы хотели небольшим блицем, который лучше познакомит читателей Kino 24 с Вами.

Охарактеризуйте украинский кинорынок одним словом

Первый класс вторая четверть (смеется).

Чему Вас научили съемки рекламы и клипов?

Я набрался там технического опыта много и дисциплины.

Режиссер, чьи фильмы не будете смотреть.

Наверное, Франсуа Озон. Не люблю его.

Вы смотрите сериалы? Если да, какой последний поразил?

Сериалы не смотрю, нет времени. Но последний, который пересмотрел – это "Ход королевы", или "Ферзевый гамбит".

С кем из мировых звезд хотели бы работать над одним проектом?

Шайа Лабаф и Дензел Вашингтон.

Режиссерские нет: чего не должен делать талантливый режиссер?

Говорить: "Я это не могу".

Украина – первое слово-ассоциация

Расцвет.

Почему "Сумасшедшую свадьбу 3" стоит посмотреть на большом экране?

Невероятно хорошее настроение вы получите, когда выйдете из кинотеатра. Почему кинотеатр? Потому что это комбинация всех чувств: вибрации звука, которые вы испытываете, это изображение, которое вас льется в кинотеатре, и единство духа.

Опыт просмотра фильмов в кинотеатре отличается от просмотра дома самому. Там есть этот эгрегор единства. Вы получаете удовольствие даже от малейшего шутки, на который вы дома даже не обратите внимание, потому что в кинотеатре кто-то обязательно улыбнется и вы акцентируем себя на том шутке. В кинотеатре вы в 2 раза больше смеетесь.