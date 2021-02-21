З 25 лютого на великі екрани виходить українська комедія "Скажене весілля 3". Перед гучною прем'єрою режисер Любомир Левицький вирішив розкрити цікаві деталі стрічки.

Про зйомки "Скаженого весілля 3", труднощі, боротьбу з консультантами з ромських традицій та зірковий склад фільму – читайте в інтерв'ю з Любомиром Левицьким.

Цікаво Чого бракує українській кіноіндустрії: відверте інтерв'ю з режисером Любомиром Левицьким

Як Ви отримали пропозицію знімати "Скажене весілля 3"? Адже ваші попередні проєкти суттєво відрізняються від цієї стрічки.

Я думав, що треба робити якийсь великий проєкт. Почав писати сценарій до "Капітан Україна" – це супергеройське кіно. Тоді мені передзвонив Юрій Горбунов і каже: "Слухай, в мене є для тебе пропозиція". Він насправді думав, що я відмовлюсь, бо в мене зайнятість була висока, і, умовно, кажучи, цей фільм був занадто народним для мене.

Моя естетика і стилістика, в якій я працюю, вона відрізняється від тієї, в якій були відзняті 1 і 2 частини "Скаженого весілля". Тому я відповів: "Юра, ти точно впевнений, що саме я вам потрібен?" Він каже: "Так, ми хочемо поекспериментувати, зробити щось інше. І мені здається, ти би міг додати до цього проєкту чогось іншого. І це якраз би спрацювало, як щось нове".

Для мене завжди є вирішальним фактором сценарій. Я попросив сценарій, прочитав і був вражений тим, що вони знову знайшли цікаву історію (сміється).



Зйомки "Скаженого весілля 3" / Фото Пресслужба стрічки

Я дуже скептично спершу поставився. Думав, ну, це вже 3 частина, взяти, наприклад, "Похмілля у Вегасі", де останній фільм вже висмоктаний з пальця, бо треба закінчити франшизу. В даному випадку зі "Скаженим весіллям" було зовсім по-іншому, я отримав задоволення від прочитання сценарію. Мені здається, що фраза у трейлері "Поженили всіх", що це ще не кінець. Можливо, є позашлюбні діти у Василя Середюка (сміється).

Це вже звучить як натяк на 4 частину.

Поки що прийняли рішення, що це буде фінальна частина франшизи. Ось така у нас історія, якщо підходити до "Скаженого весілля".

Загальновідомо, що Ви замінили режисера Владислава Климчука у "Скаженому весіллі 3". Як це, підхоплювати проєкт на певному етапі?

Для мене було, перш за все, страшно нічого не наламати. Бо коли ти робиш оригінальний фільм, наприклад, я планую "Капітан Україна", і як я його бачу, так і зроблю, ніхто не знатиме, яким воно могло бути по-іншому.

В даному випадку, коли ти підхоплюєш вже франшизу, третю частину фільму, який вже полюбили люди, дуже страшно не зламати щось в ньому. Але водночас внести щось своє.

І найбільшим челенджом було витримати ті самі характери, до яких звикли глядачі, поставити їх у свій кадр, бо він виглядає по-іншому. Я не говорю про кращий чи гірший, а говорю по-моєму. Знаєте, це як будь-яка господиня варить борщ по-своєму.

Було важливо, коли ці характери потраплять у мою систему координат, щоб вони не зламались, бо моє бачення трішки відрізняється від іншого режисера. Це було досить великим викликом для мене. Я не міг розігнатись на повну, бо в якийсь момент міг розгубити все.

Варто знати Лос-Анджелес губить позицію столиці кіно, – Любомир Левицький про зміни у Голлівуді

Я постійно себе зупиняв, зупиняв і зупиняв: "Любомире, стоп, перевіряємо". Я дуже тісно співпрацював зі сценаристами для того, щоб не загубити канву, яка тягнеться крізь усю франшизу. А це було, в принципі, найважчим. Але, з другого боку, всім подобалось те, як виглядає кіно, як виглядали мої кадри. Всі актори отримували задоволення, я бачив, що мотивація у них збільшувалась. Все досить органічно виходило.



Любомир Левицький на зйомках "Скаженого весілля 3" / Фото Пресслужба фільму

Якщо ви дивились трейлер, то з нього вже можна зрозуміти напрямок, як виглядає це кіно. Чи буде кращим – побачимо в кінотеатрі.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер

Знову ж таки, я би сказав класичну фразу: "Бокс-офіс покаже". Але, враховуючи пандемію, ніхто не знає, як зараз будуть відбуватись кінозбори. Сподіваємось, що все буде добре. В будь-якому випадку, сьогодні зібрати навіть половину того бюджету, який був – це вже перемога.

"Скажене весілля" знімалось в час карантину – восени 2020 року. Чи відчувалось це на зйомках?

У нас все було в порядку, ми дотримувались всіх карантинних норм. Як правило, коли ти знімаєш з великою студією, все це дуже контролюється, за будь-яке порушення в нас просто ледь не виганяли з майданчика. Ми всі носили маски, тому з цим було все добре. І все завдяки тому, що була дисципліна.

Я знаю, були випадки на інших проєктах, де знімались наші ж актори, вони з цими тестами просто втомились. Це найгірше, що було – тести. Я страшенно не люблю ці інквізиторські процедури (сміється).

На зйомках Ви об'єднали чималу частину українського шоу-бізнесу. Тут був і Юрій Горбунов, і Потап з Надією Мейхер, Олег Винник, Монатік, Позитив та інші. З якими примхами стикались?

Як правило, найстрашніше, що може бути – це запізнення на майданчик. Для цього зірки і існують (сміється). Навіть якщо є час, обов’язково зірка має затриматись, бо ви ж розумієте.

До речі, в Голлівуді цього немає. Там будь-яке запізнення – великі штрафні санкції, бо кожна година продакшну коштує дуже дорого. Це все вираховується із зірок. Тому це їхні проблеми. Вони можуть не приїжджати, тільки своїм коштом.

У нас ситуація інша. Тут зірок не так багато і тому вони можуть запізнитись, і їм за це нічого не буде.

Бачили, що також є зміни у касті, з'являться й нові герої й навіть консультант з ромських традицій. Розкажіть, як зміни вплинули на колектив?

У нас був Петро Чорний, з яким ми консультувались, звісно. Був професійний циганський колектив, який вносив певні корективи. Наприклад, я хотів, щоб наша героїня мала трішки коротшу спідницю, мені сказали: "Ні, ні, ні, так не можна. Так в циганів не буває" (сміється).

На такі якісь деталі я впирався, ми шукали компроміс. Я боровся за це максимально, ми ж робимо для аудиторії. До того ж моя аудиторія – молодь, тому я орієнтуюсь на молодіжне кіно, вони будуть точно чекати чогось цікавого для себе.



Актриса Катерина Файн / Фото Пресслужба фільму

Мені треба було це закласти, як не крути. Ми боролись за кожен сантиметр, я з лінійкою міряв довжину спіднички, щоб зрозуміти, скільки можна її відрізати, скільки ні.

Звісно, ще й традиції. В нас буде сцена, де цигани скидали золото, дорогоцінності. Це є певний ритуал. Він весь не увійшов у монтаж, але в цілому нас консультували в цьому.

Я скажу, що в циганській культурі дуже багато речей, які страшенно цікаві. Якийсь такий стереотип склався про циган, що вони бандити. Насправді це надзвичайно цікаві люди. Ми спілкувались про їхній світ, який є всередині – це феноменальні речі, ціла культура. Як вони ставляться до колористики свого одягу: все має значення, все не просто так. Знаєте, кажуть: "Це циганщина". Повірте, там не просто так це все. Коли ми почали розбиратись в цьому, було дуже цікаво. Якраз це захопило мене.

Скажу, що цигани внесли свій колорит в цей фільм, дуже серйозно. Були труднощі, звичайно, технічного характеру, де ми відтворювали брички, які були потрібні, знімали на локаціях, де коні не могли тягнути їх (сміється). Були якісь курйози.



Як знімали "Скажене весілля 3" / Фото Пресслужба стрічки

Але все було в рамках тестів, ми тестували все, ніколи не знімаю без них. Ми все перевіряємо до. Творчість – це підготовка. А коли ти вже на майданчику – це вже фабрика, ти не маєш часу думати, експериментувати. Тут вже всі мають бути підготовлені і просто виконувати, що задумано.

Консультації ми отримували, бо є якісь моменти, які я точно б не знав відносно самої культури і подачі.

Чого можна навчитись від родини Середюків?

Цінувати своє. Тому що ми, українці, дуже любимо цінувати чуже, але не своє. Знаєте, як колись нас виховували: найкращий посуд – для гостей, а ми будемо зі надщерблених горнят пити каву, бо нам і так добре. Ми так проживали життя. І це трагедія: ми найкраще тримали для когось. Це такий якийсь комплекс меншовартості, якого треба позбуватись.

От чого треба повчитись у Середюків. Вони цінують своє, борються за своє, відстоюють своє, з громом і блискавками. Але вкінці перемагає любов і єдність. Те своє і перемагає. Це відчувається!

По-моєму, успіх цього фільму – в цьому меседжі. Цінування своєї сім’ї, стосунків, культури, свого двору, сусіда, навіть якщо ти з ним на ножах, ти все одно його любиш. Ці речі прості є базовими для українців.

Знаєте, в жанровому розважальному кіно найголовніше – не навчати когось чомусь, а згадувати про цінності. От голлівудське кіно, весь Disney побудовані саме на цьому. Вони згадують про цінності, а не повчають вас: "От робіть отак". Вони просто показують, як треба, а ви вже далі вчитесь з цього.

Читайте також Ми ще печерні люди в кінематографі, – Любомир Левицький про боротьбу України за Оскар

Завершити інтерв'ю ми б хотіли невеличким бліцом, який краще познайомить читачів Kino 24 з Вами.

Охарактеризуйте український кіноринок одним словом

Перший клас друга чверть (сміється).

Чому Вас навчили зйомки реклами й кліпів?

Я набрався там технічного досвіду багато і дисципліни.

Режисер, чиї фільми не будете дивитись нізащо.

Напевно, Франсуа Озон. Не люблю його

Ви дивитеся серіали? Якщо так, який останній вразив?

Серіали не дивлюсь, немає часу. Але останній, який переглянув – це "Хід королеви", або ж "Ферзевий гамбіт".

З ким зі світових зірок хотіли б працювати над одним проєктом?

Шая Лабаф і Дензел Вашингтон.

Режисерські ні: чого не має робити талановитий режисер?

Говорити: "Я це не можу".

Україна – перше слово-асоціація

Розквіт.

Чому "Скажене весілля 3" варто переглянути на великому екрані?

Неймовірно гарний настрій ви отримаєте, коли вийдете з кінотеатру. Чому кінотеатр? Бо це є комбінація всіх відчуттів: вібрації звуку, які ви відчуваєте, це зображення, яке на вас ллється в кінотеатрі, і єдність духу.

Досвід перегляду фільмів в кінотеатрі відрізняється від перегляду вдома самому. Там є цей егрегор єдності. Ви отримуєте насолоду навіть від найменшого жарту, на який ви вдома навіть не звернете увагу, бо в кінотеатрі хтось обов’язково засміється і ви закцентуєте себе на тому жарті. В кінотеатрі ви в 2 рази більше смієтесь.