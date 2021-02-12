19 февраля в кинотеатрах Украины появится новый криминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем в главных ролях. Чем интересен этот фильм, повороты сюжета стоит ожидать зрителям, а также кто является главным негодяем ленты – узнавайте в эксклюзивном интервью.

Вооружившись своим актерским мастерством, харизмой и чувством юмора, Розамунд Пайк и Питер Динклэйдж сыграли двух очень нетривиальных персонажей – юриста Марлу Грейсон и мафиозного босса Романа Лунева в фильме, где сложно понять кто из них двоих на самом деле главный злодей, но наблюдать за этим противостоянием по-настоящему интересно.

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По сюжету, Марла Грейсон – профессиональный опекун. Что это значит? Государство поручает ей заботу о жизни, здоровье и имуществе людей, которые неспособны больше позаботиться о себе сами. Это в теории. А на практике Марла Грейсон сама находит обеспеченных "клиентов" и с помощью продажной системы начинает руководить их жизнью, не забывая при этом о своей наживе. Однажды к ней в руки попадает дело некой Дженнифер Питерсон, одинокой и богатой пожилой женщины. Марла готова праздновать, но неожиданно у Дженнифер появляется загадочный защитник, не считающийся с законом. И сладкая жизнь аферистки превращается в борьбу за выживание.

Мы поговорили с главными звездами "Аферистки" Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем про их персонажей, неожиданности сценария и попытались хоть как-то прояснить кто в этой истории главный негодяй.

Розамунд, Питер, с таким фильмом нельзя не поздравить вас! В первую очередь "Аферистку" выделяет необычное сюжетное противостояние нечистой на руку юристки без особых моральных ориентиров с мафиозным боссом в бегах. Но что Вас лично привлекло в сценарии?

Розамунд Пайк: Спасибо большое! Сценарий Джея (Джей Блейксон - автор сценария и режиссер "Аферистки", – 24 канал) очень выделялся, был по-настоящему интригующим, необычным. Это сразу привлекает, я поняла, что не хочу упускать Марлу Грейсон из рук.

Питер Динклэйдж: Я согласен, что сценарий и персонажи очень яркие. И в целом повороты сюжета выделяли текст Джея среди многих других, которые мне в тот период предлагали. К тому же, когда сценарий попал к моей команде, Розамунд уже была на борту. Как тут можно отказаться?

Розамунд Пайк на съемках "Аферистки" / Фото Прес-служба фильма

Ваши персонажи очень неординарны. Вы искали подобной возможности сыграть откровенных антигероев, даже скорее отрицательных персонажей, Или, только прочитав сценарий "Аферистки", решились на такие роли?

Розамунд Пайк: Мне уже приходилось играть антигероинь, без сомнений. Как и очень смелых, значительный женщин. Мне повезло с такими персонажами! Но Марла Грейсон – она ведь не просто смелая, она как будто и вовсе не боится смерти. Она может беспокоится, к примеру, за свою напарницу Фрэн в исполнении Эйсы Гонсалес. Но Марла не беспокоится слишком сильно о себе. В ней абсолютно нет стыда, в ней нет моральных ориентиров нормального человека. Она идет по головам, но что мне очень понравилось – она не теряет рассудка, когда ей начинают угрожать. И как только Марла осознает, что угроза абсолютно реальна, то продумывает тщательный план, не теряя хладнокровия. Это очень привлекательно.



Фильм "Аферистка" / Фото Прес-служба фильма

Питер Динклэйдж: Роман – очевидно человек очень сильный, который сумел благодаря своему жесткому характеру и спланированным действиям подмять под себя часть криминального мира, не обладая при этом грубой физической силой. Для этого у него есть другие парни, попроще. Но не только сам Роман зацепил меня в этом сценарии, но и динамика их взаимоотношений с Марлой.

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Это что-то про борьбу мужского и женского?

Питер Динклэйдж: Это – про борьбу плохого с еще худшим, и попробуй разберись кто тут хуже? Роман не то, чтобы уважает женщин в принципе. Нет. Но он уважает конкретно Дженнифер Питерсон, которая попадается в руки Марлы Грейсон. И когда он понимает, что это за фрукт, то начинает всерьез относится и к ней. А в чем ему смысл не делать так? Очевидно, что Марла ему не нравится, она – угроза, но она опасная угроза. А Роман умный человек и понимает, что противников можно ненавидеть, но важно – уважать.

Розамунд Пайк: Для Марлы Грейсон не впервой получать угрозы, в особенности от мужчин. Просто потому что ее силы убеждения и то, как она держит закон в ежовых рукавицах, чаще убеждает женщин, чем мужчин. Это понятно. В фильме есть сцена, когда ее партнерша Фрэн логично говорит Марле: "Зачем рисковать, вдруг угрозы реальны, давай отступим". Но Марла непреклонна, потому что у нее есть опыт - когда ты часть госсистемы, угрозы редко становятся реальностью.

Непревзойденная Розамунд Пайк в "Аферистке" / Фото Пресс-служба фильма

В "Аферистке" очень понятно показана, как даже в США система может быть коррумпирована. Было ли это для вас открытием?

Розамунд Пайк: Не то, чтобы сильно. Очевидно, что бессовестным прохвостам система часто помогает. Если не прямо, то опосредственно. Государство попросту настолько неповоротливое и негибкое, что позволяет использовать лазейки годами. Что и делает Марла Грейсон. Достаточно иметь несколько "своих людей", которых ты не забудешь "отблагодарить" – и готово. Я уверена, что практически в каждой стране мира в той или иной степени эта проблема существует.

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Между собой Вы разобрались кто все-таки главный злодей в “Аферистке”?

Питер Динклэйдж: У меня была теория при первом прочтении сценария, что это скорее мой персонаж – Роман. Что вот таким диким способом Вселенная его наказывает за все грехи. Это же классический сюжет: его близкий человек расплачивается, а сам он скован законом. Но с другой стороны – Марла Грейсон настолько нетипично презирает всякие устои, она делает это своими руками, что становится уже сложнее понять кто есть кто.

У Романа, в конце-концов, для самой "грязной работенки" есть подручные. В общем, тут только зрителю решать. И мне кажется это очень весело задавать вот такую задачку в фильме: "Определитесь, кто достоин проиграть?"

Питер Динклэйдж в главной роли в фильме "Аферистка" / Фото Пресс-служба фильма

"Аферистка", несмотря на свой жанр – криминальный триллер, фильм очень остроумный! Это скорее результат коллаборации или изначально фильм готовился быть сатирическим?

Розамунд Пайк: На стадии сценария "Аферистка" была уже довольно забавной, просто исходя из того, как были выписаны некоторые диалоги. Но это был скорее сатирический штрих к истории. В процессе же мы, как говорится, разошлись по-полной программе. Питер привнес очень много юмора, режиссер в процессе добавил ярких шуток, к тому же некоторые сцены мы специально разыгрывали с таким стойким ощущением – "здесь есть табличка сарказм". На мой взгляд, это сделало "Аферистку" только ярче. Ведь это странно снимать фильм про харизматичных мошенников и делать его чересчур серьезным.