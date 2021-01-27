Талантливая актриса Розамунд Пайк отмечает 42-й день рождения. По этому случаю мы решили вспомнить лучшие фильмы с именинницей, финал которых сложно предсказать.

Источник: 24 канал

Сейчас к выходу готовится новая работа Розамунд Пайк – фильм "Аферистка". Здесь знаменитая блондинка будет наживаться на пенсионерах, отнимая у них все состояние. Однако мошенническая схема не будет вечной, ведь у одной из жертв есть влиятельные друзья, которые захотят поквитаться с изобретательной женщиной.

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И таких ролей в фильмографии Розамунд Пайк немало. Актриса любит перевоплощаться в опасных героинь, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Журналисты 24 канала подобрали 5 триллеров, которые точно смогут вас удивить.

"Исчезнувшая"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 8,1

Пожалуй, одной из самых гениальных работ Розамунд Пайк является триллер "Исчезнувшая". По сюжету, Ник Данн возвращается домой и не находит там свою жену Эми. Женщина любила загадки, а потому он решает, что это очередной квест к годовщине их свадьбы. Однако Эми загадочно исчезла, а полиция берется распутывать это дело.

Каждую минуту зрители будут узнавать все новые детали жизни, казалось бы, идеальной пары. Сам Ник с жертвы превратится в главного подозреваемого, поэтому авторы будут держать в напряжении зрителей до последней минуты фильма "Исчезнувшая". И, конечно, непревзойденная игра Розамунд Пайк не оставит вас равнодушными, ведь актриса каждым взглядом или изменением тона будет давать понять: она куда опаснее, чем все думали до этого.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер

"Перелом"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

Появилась актриса Розамунд Пайк и в фильме "Перелом". Здесь красавица сыграла карьеристку Никки Гарднер, которая ожидает пополнения в своей юридической команде. И хотя роль Розамунд Пайк в этом триллере была второстепенной, она отлично дополнила дуэт Энтони Хопкинса и Райана Рейнольдса.

В центре сюжета фильма окажется Уильям Бичем, который работает заместителем окружного прокурора. Со дня на день он должен перейти на другую престижную работу, однако перед увольнением его просят вести дело Теодора Кроуфорда. На первый взгляд, это несколькочасовая работа, ведь мужчину, который выстрелил в свою жену-изменницу, задержали на месте инцидента. Пистолет в руке и все доказательства указывали на его вину. Однако дело не такое простое, ведь богач просчитал немало нюансов.

"Перелом": смотрите трейлер

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"Вернуть отправителю"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,1

Немного слабее сюжетом триллер "Вернуть отправителю". В ленте Розамунд Пайк сыграла медсестру Миранду Уэллс, которая решает забыть неудачные отношения и двигаться дальше. Однако запланированное свидание с незнакомцем оборачивается изнасилованием. Миранда обращается в полицию, чтобы ее обидчика надолго упекли в тюрьму. Но неожиданно для всех женщина якобы влюбляется в насильника, посещает его и показывает свои чувства.

Игра Розамунд Пайк настолько тонкая, что до последнего непонятно, Миранда действительно имеет "стокгольмский синдром", или это часть плана, в конце которого она жестоко поквитается с преступником.

"Вернуть отправителю": смотрите трейлер

"3 секунды"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Если же у вас настроение пересмотреть напряженный криминальный триллер с элементами боевика, тогда "3 секунды" может стать отличным выбором. Лента расскажет о бывшем военном Пите Кослоу, который становится информатором ФБР. Его задача – помочь поймать наркоторговца, который распространяет свой товар в тюрьме. Однако дело переходит на другой уровень, а вместо работы на правоохранителей Пит вступает в борьбу за собственную жизнь и будущее своей семьи.

Динамичный экшн точно понравится любителям таких фильмов. В то же время поклонники Розамунд Пайк смогут увидеть ее в образе спецагентки, которая стремительно превращается из друга во врага главного героя.

"3 секунды": смотрите трейлер

"На острие"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,4

В разгар Ливанской войны главный герой Мейсон Скилес теряет жену при нападении террористов. Это кардинально меняет его жизнь, а профессия дипломата остается в прошлом. Однако мужчине нужно будет снова вернуться в Бейрут, чтобы вызволить из плена боевиков своего друга. Миссия будет настоящим испытанием на предательство и жертвенность.

Напряженный триллер уже оценили зрители. Кроме экшна, "На острие" сможет удивить интригами, что плетутся между главными героями, и неожиданными поворотами сюжета.

"На острие": смотрите трейлер