Талановита актриса Розамунд Пайк святкує 42-ий день народження. З цієї нагоди ми вирішили пригадати найкращі фільми з іменинницею, фінал яких складно передбачити.

Джерело: 24 канал

Наразі до виходу готується нова робота Розамунд Пайк – фільм "Аферистка". Тут знаменита білявка буде наживатись на пенсіонерах, відбираючи в них всі статки. Однак шахрайська схема не буде вічною, адже в однієї з жертв є впливові друзі, які захочуть поквитатись із винахідливою жінкою.

Цікаво Як фінал фільму змінює весь сюжет: ви ніколи не здогадаєтесь, чим все закінчилось

І таких ролей у фільмографії Розамунд Пайк чимало. Актриса полюбляє перевтілюватись у небезпечних героїнь, від яких ніколи не знаєш, чого чекати. Журналісти 24 каналу підібрали 5 трилерів, які точно зможуть вас здивувати.

"Загублена"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 8,1

Мабуть, однією з найгеніальніших робіт Розамунд Пайк є трилер "Загублена". За сюжетом, Нік Данн повертається додому та не знаходить там свою дружину Емі. Жінка полюбляла загадки, а тому він вирішує, що це черговий квест до річниці їхнього весілля. Однак Емі загадково зникла, а поліція береться розплутувати цю справу.

Щохвилини глядачі будуть дізнаватись все нові деталі життя, здавалося б, ідеальної пари. Сам Нік із жертви перетвориться на головного підозрюваного, відтак автори триматимуть у напрузі глядачів до останньої хвилини стрічки "Загублена". І, звісно, неперевершена гра Розамунд Пайк не залишить вас байдужими, адже актриса кожним поглядом чи зміною тону буде давати зрозуміти: вона куди небезпечніша, аніж всі думали до цього.

"Загублена": дивіться трейлер

"Перелом"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

Постала актриса Розамунд Пайк і у фільмі "Перелом". Тут красуня зіграла кар'єристку Ніккі Гарднер, яка очікує поповнення у своїй юридичній команді. І хоч роль Розамунд Пайк у цьому трилері була другорядною, вона неперевершено доповнила дует Ентоні Гопкінса і Раяна Рейнольдса.

У центрі сюжету фільму опиниться Вільям Бічем, який працює заступником окружного прокурора. З дня на день він має перейти на іншу престижну роботу, однак перед звільненням його просять вести справу Теодора Кроуфорда. На перший погляд, це кількагодинна робота, адже чоловіка, який вистрілив у свою дружину-зрадницю, затримали на місці інциденту. Пістолет у руці та всі докази вказували на його провину. Однак справа не така проста, адже багатій прорахував чимало нюансів.

"Перелом": дивіться трейлер

Дивіться також 5 найцікавіших трилерів 2020 року, які неможливо пропустити

"Повернути відправнику"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 5,1

Трішки слабшим за сюжетом є трилер "Повернути відправнику". У стрічці Розамунд Пайк зіграла медсестру Міранду Веллс, яка вирішує забути невдалі стосунки і рухатись далі. Однак заплановане побачення із незнайомцем обертається зґвалтуванням. Міранда звертається до поліції, аби її кривдника надовго запроторили до в'язниці. Та несподівано для всіх жінка начебто закохується у ґвалтівника, відвідує його та показує свої почуття.

Гра Розамунд Пайк настільки тонка, що до останнього незрозуміло, чи Міранда справді має "стокгольмський синдром", чи це частина плану, вкінці якого вона жорстоко поквитається зі злочинцем.

"Повернути відправнику": дивіться трейлер

"3 секунди"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Якщо ж ви маєте настрій переглянути напружений кримінальний трилер з елементами бойовика, тоді "3 секунди" може стати чудовим вибором. Стрічка розповість про колишнього військового Піта Кослоу, який стає інформатором ФБР. Його завдання – допомогти спіймати наркоторговця, який поширює свій товар у в'язниці. Однак справа переходить на інший рівень, а замість роботи на правоохоронців Піт вступає у боротьбу за власне життя і майбутнє своєї сім'ї.

Динамічний екшн точно сподобається любителям таких фільмів. Водночас прихильники Розамунд Пайк зможуть побачити її в образі спецагентки, яка стрімко перетворюється з друга на ворога головного героя.

"3 секунди": дивіться трейлер

"На вістрі"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,4

У розпал Ліванської війни головний герой Мейсон Скілес втрачає дружину під час нападу терористів. Це кардинально змінює його життя, а професія дипломата залишається у минулому. Однак чоловіку потрібно буде знову повернутись до Бейрута, щоб визволити з полону бойовиків свого друга. Місія буде справжнім випробуванням на зрадництво та жертовність.

Напружений трилер вже оцінили глядачі. Окрім екшну, "На вістрі" зможе здивувати інтригами, що плетуться між головними героями, та несподіваними поворотами сюжету.

"На вістрі": дивіться трейлер