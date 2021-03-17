"Гнів людський" – загадковий екшен-трилер режисера "Джентльменів" Гая Річі з Джейсоном Стейтемом в головній ролі отримав українську дату прем'єри. Вже 22 квітня довгоочікуваний фільм з'явиться в кінотеатрах.

Перед релізом 24 канал вирішив розібратися в деталях фільму, який вперше з 2005 року знову об'єднав двох знаменитих британців – Гая Річі і Джейсона Стейтема, що прославилися завдяки культовій класиці "Карти, гроші, два стволи" та "Великий куш". Чим же цікавим буде "Гнів людський" та чому його варто переглянути на великому екрані – дивіться у матеріалі.

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Сюжет фільму "Гнів людський"

Дія трилера відбувається в Лос-Анджелесі, де по вулицях міста інкасатори перевозять мільйони доларів і стають здобиччю для майстерних грабіжників, які працюють, як злагоджений механізм. Офіційний синопсис повідомляє, що фільм будується навколо Хілла – загадкового й холодного на вигляд британського джентльмена, всередині якого палає жага правосуддя.

Переслідуючи свої мотиви, він має намір знайти замовника і виконавців серії багатомільйонних пограбувань, що охопили "Місто Ангелів". У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але винні обов'язково пізнають гнів людський,

– йшлось в описі до стрічки.

До сценарію "Гніву людського", як і до більшості своїх робіт, Гай Річі самостійно доклав руку, попрацювавши над текстом зі своїм співавтором і співпродюсером Айваном Аткінсоном, з яким вони рік тому з успіхом випустили "Джентльменів", що стали найкасовішим фільмом британського режисера в Україні.

За словами Річі, на цей раз він вирішив зняти по-справжньому брутальний екшен-трилер, який не тільки влаштує адреналінову гонитву, але і змусить глядачів задуматися.

Я зрозумів, що це ідеальний сюжет для нашого з Джейсоном возз'єднання. Історія, в якій неминуче насильство, брутальність, агресія, але також і тема гріха, помсти, усвідомлення правди перед самим собою. В основі нашого фільму – дуже потужна історія,

– розповів Гай Річі.



Гай Річі і Джейсон Стейтем перед зйомками "Гніву людського" / Фото Пресслужба фільму

Як проходили кастинги до фільму Гая Річі

Гай Річі, без сумніву, зробив основну ставку у фільмі на Джейсона Стейтема, який з часу їхньої співпраці перетворився на велику зірку масштабних блокбастерів. Саме йому дісталася роль загадкового персонажа Хілла, який переверне весь Лос-Анджелес у пошуках неймовірно професійних, розважливих і жорстоких грабіжників.

Але Річі б не був тим режисером, якого так любить глядач, якби не працював і в цьому проєкті з групою харизматичних акторів.

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Крім Джейсона Стейтема, у фільмі зіграли Скотт Іствуд, і як обіцяють творці, ця роль відрізняється від всіх інших зіграних сином легендарного Клінта Іствуда. Серед інкасаторів, нових колег Хілла, засвітився Джош Гартнетт, зірка шоу Девіда Фінчера "Мисливець за розумом" Холт МакКеллені, зірка "Вихованих вовками" Ніамей Алгар. Крім того, просто з "Джентльменів" у фільм перекочували Едді Марсан й ефектна брюнетка Лайн Рені.



Актори фільму "Гнів людський" / Фото Пресслужба фільму

Також у фільмі з'явиться репер Post Malone, чию участь у стрічці безсоромно засвітили папараці, характерний актор Джеффрі Донован та зірка популярного серіалу "Хлопаки" Лаз Алонсо.



Репер Post Malone з'явиться у бойовику Гая Річі / Фото Пресслужба фільму

Гай Річі обіцяє, що важливе для сюжету камео буде у одного з "голлівудських ветеранів", але поки не розкриває більших подробиць.

Маловідомі факти про фільм "Гнів людський"

Особлива назва фільму

"Гнів людський" – безперечно, назва з прямою відсилкою до Біблії, а точніше – до послання Якова. Але, з огляду на жанр фільму, це скоріше красива ілюзія, адже Гай Річі – з тих режисерів, які не забувають ні тільки про форму, а й про стиль.

Спочатку, публіці стало відомо про фільм Cash Track, тобто "Інкасаторська вантажівка", але справжній британський денді Гай Річі змінив назву на користь куди більш звучної. І, виходячи з того, що фільм позиціюється, як історія про грабіж, помсту, протистояння, "Гнів людський" став ідеальним варіантом.

Такий "трюк" відбувається не вперше: "Джентльмени" до того, як вийти у прокат, називалися Toff Guys (тепер так називається продакшен компанія Гая Річі та Айвана Аткінсона).

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Гай Річі вперше знімав фільм у Лос-Анджелесі

Незважаючи на всю велику фільмографію і співпрацю з найбільшими американськими студіями Warner Bros. і Disney, Гай Річі ніколи раніше не знімав фільм на території США, в її кінематографічному серці Лос-Анджелесі. А тепер весь фільм – своєрідне послання до легендарного американського міста, в якому вчасно засипають (після 2 ночі можна проводити тільки закриті вечірки), але який не менш небезпечний для тих, хто не є хижаком.



Зйомки "Гніву людського" пройшли у Лос-Анджелесі / Фото Пресслужба фільму

"Гнів людський" і пандемія

Зйомки "Гніву людського" Гай Річі встиг закінчити до 2020 року, тобто до початку пандемії та локдауна. Тому Інтернет був повний чуток, коли ж відбудеться довгоочікувана прем'єра. Першою датою був січень 2021 року, але через закриті кінотеатри у великих американських містах і нову хвилю епідемії в Європі реліз перенесли.

Українські глядачі побачать новий екшен-трилер одними з перших у світі. Відомо, що для "Гніву людського" не планується одночасний вихід фільму на онлайн-платформах, який зараз практикують багато студій. Гай Річі зняв свій фільм, у першу чергу, для кінотеатрів.

А от наскільки сильним буде гнів Джейсона Стейтема, глядачі дізнаються зовсім скоро: прокат фільму "Гнів людський" від Гая Річі стартує в кінотеатрах з 22 квітня.