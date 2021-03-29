Все меньше времени остается до премьеры долгожданного экшен-триллера Гая Ричи "Гнев человеческий". Подогреть интерес публики к этой новинке кино решили трейлером, который появился в сети 29 марта.

Фильм "Гнев человеческий" от Гая Ричи стал одной из самых ожидаемых новинок Голливуда. На большие экраны в Украине этот экшен выйдет 22 апреля. Чего ожидать зрителям от этой работы Гая Ричи – узнавайте в материале.

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"Гнев человеческий": сюжет и трейлер

Все события в экшене происходят в Лос-Анджелесе, поэтому неудивительно, что именно в этом городе проходили съемки. Интересно, что это первый опыт для Гая Ричи: до этого режиссер выбирал другие локации в Европе, США и Канаде.

По сюжету, город всколыхнула серия ограблений инкассаторов. Грабители действовали как слаженный механизм, поэтому без проблем завладели миллионами долларов. Найти преступников возьмется загадочный герой Хилл, который имеет свои мотивы в этом деле. И сомнений не возникает: когда мститель выследит злоумышленников, им не избежать гнева человеческого.

Главную роль в картине получил Джейсон Стейтем, который уже является звездой экшенов. Поэтому зрителей ждет немало зрелищных драк, которые частично можно увидеть в трейлере.

"Гнев человеческий": смотрите первый трейлер

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Актерский состав фильма "Гнев человеческий"

Это не первый Гай Ричи сотрудничает с Джейсоном Стейтемом. На их счету уже есть ленты "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".

Я понял, что это идеальный сюжет для нашего с Джейсоном воссоединения. История, в которой неизбежно насилие, грубость, агрессия, но также и тема греха, мести, осознание правды перед самим собой. В основе нашего фильма – очень мощная история,

– рассказал Гай Ричи.



"Гнев человеческий": постер к фильму / Фото Пресс-служба

Также главные роли в фильме "Гнев человеческий" получили: