Уже с 22 апреля зрители смогут посмотреть на больших экранах долгожданный триллер Гая Ричи "Гнев человеческий". Перед премьерой журналисты 24 канала узнали новые факты о фильме и узнали в Хартнетт, какого героя он сыграл в этом громком проекта.

Джош Хартнетт в юности разбивал сердца и снимался в одном блокбастере за другим: то сатирический хоррор "Факультет" или военный фильм "Перл-Харбор". Актер не сходил с обложек журналов и списков самых привлекательных мужчин планеты. Но в какой-то момент, ближе к концу 2000-х годов, он совершенно сознательно выбрал более спокойный образ жизни. Сейчас Джош Хартнетт вместе со своей любимой Тэмзин Эджертон и 3 детьми живет тихой семейной жизнью преимущественно в Великобритании, играет в театре, инди-фильмах и телевизионных шоу.

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Почему Джош Хартнетт отказался от роли Бэтмена

Актер жалеет только об одном отвергнутую роль – Брюса Уэйна или Бэтмена в версии Кристофера Нолана. Именно Джош Хартнетт был первым выбором студии, но красавец предпочел сняться в очередной инди-драме вместо "Бэтмен: Начало".

Хартнетт пожалел об этой упущенной возможности, но не из-за громкой роль, а из-за возможности просто поработать с Кристофером Ноланом. Джоша больше интересовал другой проект режиссера, который разрабатывался параллельно и должен был сниматься следующим после "Бэтмена" – это был "Престиж". Однако в этом фильме молодого американца не могли себе представить ни студия Warner Bros., ни сам Нолан. Интересно, что роль в "Престиже" получила тогдашняя девушка Джоша Хартнетта – Скарлетт Йоханссон, что только усилило усталость актера от Голливуда.

Сейчас я жалею не столько о том, что не стал Бэтменом, ведь уже тогда я приелся шумихой вокруг своей персоны. Жалею о том, что не работал с Кристофером Ноланом. И не важно, над которым проектом,

– делился актер в интервью Playboy .

Джош Хартнетт в фильме Гая Ричи

Сейчас в Джоша Хартнетта появилась возможность поработать с другим британским режиссером-визионером, обладающий своим уникальным авторским почерком – Гаем Ричи. Актер появится в новом экшен-триллере "Гнев человеческий". Гаю Ричи настолько понравилось работать с Хартнеттом, что актер уже снялся и в следующем фильме режиссера.



За кулисами фильма "Гнев человеческий" / Фото Пресс-служба фильма

"Гнев человеческий" рассказывает о серии хитроумных и искусно выполненных ограблений инкассаторских грузовиков, всколыхнули Лос-Анджелес. Загадочный британец по прозвищу Хилл (Джейсон Стэтхэм) имеет свои причины для того, чтобы найти заказчиков и исполнителей этих преступлений. Если нужно – он перевернет весь город в поисках виновных. Ставки в игре очень высоки и скоро город узнает гнев человеческий.

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В экшен-триллере Джош Хартнетт играет некоего Дэйва – вовсе не героического персонажа, ведь эта прерогатива остается за Джейсоном Стейтемом. Зато интересного с драматической точки зрения, о чем с удовольствием рассказывает сам актер.

Дэйву очень хочется быть в жесткой оппозиции к Хиллу, но он скорее лает, чем кусает, и, конечно, такой человек как Хилл легко это распознает. Эти потуги создают необходимый комедийный эффект, а уязвимость персонажа, который оказался в центре огня, неизбежно вызывает сочувствие,

– рассказал актер.

Кроме этого, Джош Хартнетт признался, что сразу после прочтения сценария создал образ своего персонажа в фильме "Гнев человеческий".

"Прочитав сценарий Гая, я легко увидел Дэйва и продумал для него предысторию. Представьте себе мальчика, выросшего без отца, который мечтал защитой собственного авторитета и потому серьезно видел себя, например, в армии, хотя ни в каких службы он не готов. Молодым парнем он переезжает в Лос-Анджелес, пытаясь стать актером, не имея ни малейшего таланта. Так Дэйв и оказывается на той работе, которая может обеспечить его ореолом крутизны. Перевозить миллионы улицам Лос-Анджелеса – звучит для него очень заманчиво", – поделился деталями Джош Хартнетт.



Джош Хартнетт на съемках "Гнева человеческого" / Фото The Daily Mail

Первый взгляд на Джоша Хартнетта в фильме Гая Ричи киноманы увидят уже совсем скоро – авторы обещают представить трейлер к боевику 29 марта. В украинских кинотеатрах премьера "Гнева человеческого" предназначена на 22 апреля .

Фильмография Джоша Хартнетта

Пока же "Гнев человеческий" только готовятся представить в кинотеатрах, предлагаем провести вечер с другой лентой Джоша Хартнетта. Фильмография этого голливудского красавца не разочарует, ведь в списке его работ можно найти: