Всі шанувальники в передчутті, що ж буде у другому сезоні серіалу, а актори, звісно, дуже раді повернутися до процесу знімання. Про це повідомила Лілі Коллінз у своєму інстаграмі.

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Офіційно фільмування серіалу розпочалося 3 травня 2021 року.

Про що 1 сезон серіалу "Емілі в Парижі"

Романтична комедія "Емілі в Парижі" – це проєкт американського сценариста і продюсера Даррена Стара. У ньому йдеться про Емілі Купер, яка переїхала з Чикаго в Париж на роботу в маркетингове модне агенство Savoir – без знання мови, але з наполегливістю та ентузіазмом вона все ж береться до роботи.

Емілі довелося зіткнутись з багатьма курйозними ситуаціями, адже за лічені дні їй потрібно було освоїтись на новій посаді та показати консерваторам, що соцмережі – чудова платформа для реклами. Швидко блог "Емілі в Парижі" отримує шалену популярність, а головна героїня встигає не тільки реалізовувати проєкти на роботі, але й мати романтичні пригоди у місті кохання.

Що відомо про 2 сезон "Емілі в Парижі"

Автори проєкту натякнули, що особисте любовне життя головної героїні ускладниться, адже Габріель залишиться в місті та відновить стосунки з Каміль.

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В інтерв’ю виданню Vogue, Лілі Коллінз розповіла про свої очікування від другого сезону.

"Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними і своєю подругою Мінді. Я також сподіваюся, що французька вимова Емілі покращиться разом з тим, як вона продовжить розвиватися у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потраплятиме в кумедні ситуації. Мені б хотілося, щоб вона почувалася в місті комфортніше, і глибше занурювалася в життя як мешканка, а не як гість. Але хто знає, що станеться", – розповіла головна героїня.

"Емілі в Парижі" 2 сезон: дивіться відео від акторів

На думку акторки, другий сезон потрібен глядачам, щоб втекти від тривожної буденності, у якій ми всі перебуваємо через пандемію.

Ми всі хочемо подорожувати. Всі хочемо втекти від реальності. Бути американкою в Парижі – не революційна ідея, але тепер це неможливо. Нині ми не маємо змоги блукати чужим містом без ліку часу. У серіалі є почуття гумору й безтурботність, і, я думаю, що він з’явився в той час, коли всі ми потребували його найбільше. Всі ми хочемо сміятися й усміхатися. Гадаю, що тепер є надія, і шоу дасть нам це, – сказала Лілі Коллінз в інтерв’ю для Vogue.

Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів.

Що одягатиме Емілі Купер в другому сезоні

Відомо, що французькі критики розкритикували стиль героїні Емілі:

занадто ошатний вигляд;

надто захоплена брендами;

зовсім не замислюється про розумне споживання одягу.



Образ Емілі Купер в першому сезоні / Фото Vogue

Саме тому стиль героїні в другому сезоні мають змінити. І, отже, зробити таким, щоб більше відповідав реаліям сьогодення.

"В її образі з’явиться невимушеність та іронія, які ми можемо побачити у французької подруги Емілі, Каміль, у першому сезоні. Каміль поєднує широкі джинси з піджаками вільного крою або мінісукні із черевиками на грубій підошві, і навіть у вечірній сукні вона не має занадто ошатного вигляду", – зазначає Vogue.



Емілі з Каміль у першому сезоні / Фото Elle

"Для офісу Емілі могла б подумати про заміну власних мініспідниць на невимушені костюми й легкі бавовняні сукні, і їй, безумовно, варто носити більше Off-White з огляду на її спільне чиказьке коріння з дизайнером Вірджилом Абло", – пише американський Vogue.

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"Для її наступної коктейльної вечірки підійде одна з майстерно розшитих суконь Caroline Hu – вона уособлюватиме романтику, якої прагне Емілі. А якщо вона збирається вкласти гроші в дизайнерську сумку, то це має бути сумка Celine. Емілі в принципі варто носити більше Celine, Valentino, Chloé, Jacquemus", – доповнює Vogue.



Valentino весна-літо 2021 / Фото Vogue

Над костюмами Емілі в першому сезоні працювала легендарна художниця костюмів серіалу "Секс і місто" Патриція Філд.

Образи Емілі в першому сезоні серіалу: дивіться відео