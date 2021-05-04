4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании. На посту она провела 11 лет и отличилась самым долгим сроком службы в ХХ веке. К этому важному дню в истории мы подготовили для вас подборку самых известных кинолент о "железной леди".

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"Маргарет Тэтчер: долгий путь к Финчли"

Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Андреа Райзборо

Год: 2008

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley

В фильме речь идет о ранней политической карьере Маргарет Тэтчер – от попыток получить место в Дартфорде в 1949 году до ее успешной кампании в парламенте в Финчли в 1959 году.

Биограф Тэтчер, выступая на шоу BBC Daily Politics, рассказал, что кокетливый образ молодого политика Андреа Райзборо передала очень удачно.



Андреа Райзборо в роли Маргарет Тэтчер в фильме / Фото Kinorium

"Маргарет Тэтчер: Долгий путь к Финчли" 2008 год: смотрите трейлер

"Маргарет"

Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Линдси Дункан

Год: 2009

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Margaret

В фильме говорится о поражении Маргарет Тэтчер на выборах 1975 года и о долгом пути к успешной карьере.

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О роли Линдси Дункан отзывались так:

The Telegraph: присутствие Дункан в фильме было очень гламурным. "У нее были волнистые светлые голливудские волосы, и бесспорно, бледность Елизаветы I";

Newsnight Review: Дункан иногда и изображала Тэтчер в образе "волчицы", но это было "сочувственное изображение" премьер-министра и мужа Дениса Тэтчер;

The Guardian: Дункан показалась слишком яркой блондинкой, слишком завидной.

Интересно, что в разговоре BBC Breakfast Дункан сказала, что она работала над записью голоса Тэтчер около 10 недель до начала съемок.



Линдси Дункан в роли Маргарет Тэтчер / Фото Kinorium

"Маргарет" 2009 год: смотрите видео

"Железная леди"

Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Мэрил Стрип

Год: 2011

Страна: Великобритания, Франция

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригинальное название: The Iron Lady

В фильме речь идет о политическом успехе Маргарет Тэтчер и, в конце концов, завершении карьеры. События в фильме происходят в 1982 году. Тогда политик пыталась спасти свою карьеру накануне Фолклендской войны.



Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер / Фото Kinorium

Игра Мерил Стрип получила большое признание и считается одной из лучших в ее карьере:

Журналист газеты The Daily Telegraph сказал, что "все возможные награды и премии получит Стрип";

Журналист The Guardian назвал игру Стрип "удивительной и безупречной".

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За эту роль звезда получила:

семнадцатую номинацию на премии Оскар и была ею награждена (3-й Оскар в ее карьере);

восьмой Золотой глобус;

вторую премию BAFTA.

Политический редактор BBC Ник Робинсон считает фильм удачным рассказом о личной жизни политика, но она очень далека от политической или исторической документалистики.



Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер / Фото Kinorium

Реакция Маргарет Тэтчер на фильм

Маргарет Тэтчер восприняла этот фильм крайне негативно. Ее семья категорически отказалась от просмотра ленты. Экс-глава британского правительства заявила, что исполнительница ее роли Мерил Стрип "не смогла воплотить на экране реальный образ", и что "ее выдающаяся карьера стала своего рода развлечением".

"Железная леди 2011 год: смотрите трейлер

Сериал "Корона" (4 сезон)

Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Джиллиан Андерсон

Год: 2020

Страна: Великобритания, США

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригинальное название: The Crown

Четвертый сезон охватывает события 1970-1980-х годов: свадьба принцессы Дианы с Чарльзом, сыном Елизаветы II, рождение Уильяма и Гарри и, конечно же, период премьерства Маргарет Тэтчер.

Джиллиан Андерсон великолепно перевоплотилась в Маргарет Тэтчер, передав непреклонность "железной леди" даже в общении с королевой.



Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер / Фото Kinorium

Лента получила бешеную популярность, а ее актеры – номинации на престижные премии.

Перед тем, как выполнять роль Маргарет Тэтчер в сериале "Корона", Джиллиан Андерсон прочитала много литературы и посмотрела множество видео, чтобы перенять дикцию и движения знаменитого политика Великобритании.

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"У нее была особая интонация, когда она разговаривала со своим мужем Денисом, и у нее была другая интонация, когда она разговаривала с кабинетом министров. Также она по-другому разговаривала и шутила с министрами, а во время разговоров на партийных конференциях у нее была склонность немного поднять настроение и немного проповедовать. Я хотела получить баланс всего этого, а не слишком увлекаться использованием разных версий ее голоса для разных сцен", – рассказала Андерсон.

Сериал "Корона" (4 сезон) 2020 год: смотрите трейлер



