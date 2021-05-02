Если вы считаете себя самым большим поклонником поттерианы и вас уже ничем не удивить, мы все равно рекомендуем прочитать нашу статью. Ведь еще раз убедиться в своих знаниях – это как мед на душу, особенно, когда это любимая история о самых преданных друзьях и победе Добра над Темными чарами.

Интересно Энистон в роли Моники, а Фелтон – Гарри Поттер: 15 актеров, которые могли сыграть другие роли

Что необычного произошло с актерами Гарри Поттера за восемь фильмов

Причина, в связи с которой в киноверсиях у Гарри глаза голубые , а не зеленые, как у матери Лили, проста до невозможности – у Рэдклиффа обнаружили аллергию на линзы.

, а не зеленые, как у матери Лили, проста до невозможности – у Рэдклиффа обнаружили Кэти Люнг (Чжоу Чанг) перед съемками сцен, в которых нужно было плакать, слушала Coldplay, чтобы настроиться на нужный лад.

(Чжоу Чанг) перед съемками сцен, в которых нужно было плакать, чтобы настроиться на нужный лад. Том Фелтон таскал в карманах своей мантии сладости прямо на съемочную площадку. А когда его все-таки рассекретили, то карманы его мантии просто зашили.

таскал в карманах своей мантии А когда его все-таки рассекретили, то карманы его мантии просто зашили. "Змеиная" дверь в "Тайной комнате" не спецэффект, а настоящий и поныне действующий механизм.

Для того, чтобы снять семь Поттеров в одной комнате, потребовалось 95 дублей – в среднем по 12-14 на каждого персонажа.



Семь Гарри Поттеров / Скриншот из фильма

При снятии сцены поцелуя Гарри и Гермионы , участникам съемочной группы пришлось выгнать Руперта Гринта , он непрерывно смеялся.

, участникам съемочной группы пришлось выгнать , он непрерывно смеялся. За всю поттериану Дэниел Рэдклифф разбил около 80 волшебных палочек . Кстати, сам Дэниел уверен, что за все время съемок он сносил всего три.

разбил . Кстати, сам Дэниел уверен, что за все время съемок он сносил всего три. Гиро Файнс-Тиффин , который сыграл молодого Тома Риддла в "Принце-полукровке", в жизни – это племянник Рэйфа Файнза, который сыграл Волан-де-Морта.

, который сыграл молодого Тома Риддла в "Принце-полукровке", в жизни – это который сыграл Фраза Фелтона "Не думал, что ты умеешь читать" была сымпровизирована и оставлена ​​режиссерами в финальной версии монтажа.

"Не думал, что ты умеешь читать" была и оставлена ​​режиссерами в финальной версии монтажа. После завершения съемок последнего фильма, актеры забрали некоторые вещи своих персонажей на память: Дэниел – первую и последнюю пару очков Поттера, Эмма – палочку, мантию и маховик времени, а Руперт – делюминатор и вывеску №4 из дома на Тисовой улице.

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