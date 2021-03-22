Дэниел Рэдклифф сыграет необычную для себя роль в фильме с Сандрой Буллок и Ченингом Татумом
Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет злодея в приключенческом комедийном боевике "Затерянный город Д". Также в фильме будут играть Сандра Буллок и Ченинг Татум.
Источник:Deadline
Дэниел Рэдклифф дополнил актерский состав нового фильма от студии Paramount Pictures "Затерянный город Д". Ранее уже было объявлено, что главные роли в фильме сыграют Сандра Буллок и Ченнинг Татум.
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Рэдклифф сыграет злодея, который попытается похитить главных героев.
"Затерянный город Д": сюжет фильма
В гуще событий – автор романа, которая случайно попала внутрь собственной книги. Она убеждена, что нет ничего хуже, чем застрять в джунглях с моделью из обложки к своему роману. Но за героями начинается охота.
Приключения, которые ожидают героев, убедят их, что жизнь может быть значительно многограннее, интереснее и романтичнее, чем любая вымышленная, завернутая в бумажную обложку.
Кто работает над созданием фильма и когда его ожидать
- Режиссерами фильма Paramount стали Адам и Аарон Ни.
- Над проектом также работают Данная Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.
- Среди продюсеров фильма выступает и сама Сандра Буллок.
- Конкретную дату выхода ленты пока не называют. Но, судя по сайту IMDb, ее планируют показать зрителям уже в 2022 году.
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