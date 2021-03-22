Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет злодея в приключенческом комедийном боевике "Затерянный город Д". Также в фильме будут играть Сандра Буллок и Ченинг Татум.

Дэниел Рэдклифф дополнил актерский состав нового фильма от студии Paramount Pictures "Затерянный город Д". Ранее уже было объявлено, что главные роли в фильме сыграют Сандра Буллок и Ченнинг Татум.

К теме Ностальгия в одном кадре: Том Фелтон поделился архивным фото со звездами "Гарри Поттера"

Рэдклифф сыграет злодея, который попытается похитить главных героев.

"Затерянный город Д": сюжет фильма

В гуще событий – автор романа, которая случайно попала внутрь собственной книги. Она убеждена, что нет ничего хуже, чем застрять в джунглях с моделью из обложки к своему роману. Но за героями начинается охота.

Приключения, которые ожидают героев, убедят их, что жизнь может быть значительно многограннее, интереснее и романтичнее, чем любая вымышленная, завернутая в бумажную обложку.

Кто работает над созданием фильма и когда его ожидать