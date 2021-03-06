Актер Том Фелтон решил вспомнить съемки "Гарри Поттера". В сети он опубликовал архивное фото со звездами франшизы, что вызвало настоящую ностальгию среди сторонников.

Фото появилось в блоге Тома Фелтона в четверг, 4 марта. На архивном кадре можно увидеть актеров "Гарри Поттера" Эмму Уотсон и Альфреда Энока, которые позировали перед камерой, сидя за столом. Вероятно, юные кинозвезды в то время устроили репетицию, ведь перед каждым были листья сценарию.

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В 2021 году в мире отметят юбилей со дня выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". Празднование состоится в ноябре, ведь именно тогда свет увидела дебютная лента этой популярной франшизы. В сети предполагают, что ностальгия Тома Фелтона связана с этой юбилейной датой.

В то де время актеры даже на карантине поддерживают связь. Звезды франшизы нередко организуют совместные видеоконференции или представляют в сети закулисные кадры.

Реакция сети

От таких архивных фото сторонники Тома Фелтона не сдерживали эмоций. В комментариях они засыпали его и всех звезд "Гарри Поттера" комплиментами: