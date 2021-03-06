Ностальгія в одному кадрі: Том Фелтон поділився архівним фото із зірками "Гаррі Поттера"
Актор Том Фелтон вирішив пригадати зйомки "Гаррі Поттера". У мережі він опублікував архівне фото з зірками франшизи, що викликало справжню ностальгію серед прихильників.
Джерело:інстаграм Тома Фелтона
Фото з'явилось у блозі Тома Фелтона в четвер, 4 березня. На архівному кадрі можна побачити акторів "Гаррі Поттера" Емму Вотсон та Альфреда Енока, які позували перед камерою, сидячи за столом. Ймовірно, юні кінозірки в той час влаштували репетицію, адже перед кожним були листки зі сценарієм.
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У 2021 році у світі відзначать ювілей з дня виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Святкування відбудуться у листопаді, адже саме тоді світ побачила дебютна стрічка цієї популярної франшизи. У мережі припускають, що ностальгія Тома Фелтона пов'язана з цією ювілейною датою.
Водночас відомо, що актори навіть на карантині підтримують зв'язок. Зірки франшизи не рідко організовують спільні відеоконференції або ж презентують у мережі залаштункові кадри.
Реакція мережі
Від таких архівних фото прихильники Тома Фелтона не стримували емоцій. У коментарях вони засипали його та всіх зірок "Гаррі Поттера" компліментами:
- "Ви неймовірні"
- "Хотілось би переглянути "Гаррі Поттера", як вперше"
- "Такі милі"
- "Обожнюю, коли ви робите флешбеки"
- "13-річна я просто кричу всередині"
- "Які спогади. Покажіть ще фото, яких ми не бачили"
- "Це така ностальгія"
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