Актор Том Фелтон вирішив пригадати зйомки "Гаррі Поттера". У мережі він опублікував архівне фото з зірками франшизи, що викликало справжню ностальгію серед прихильників.

Фото з'явилось у блозі Тома Фелтона в четвер, 4 березня. На архівному кадрі можна побачити акторів "Гаррі Поттера" Емму Вотсон та Альфреда Енока, які позували перед камерою, сидячи за столом. Ймовірно, юні кінозірки в той час влаштували репетицію, адже перед кожним були листки зі сценарієм.

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У 2021 році у світі відзначать ювілей з дня виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Святкування відбудуться у листопаді, адже саме тоді світ побачила дебютна стрічка цієї популярної франшизи. У мережі припускають, що ностальгія Тома Фелтона пов'язана з цією ювілейною датою.

Водночас відомо, що актори навіть на карантині підтримують зв'язок. Зірки франшизи не рідко організовують спільні відеоконференції або ж презентують у мережі залаштункові кадри.

Реакція мережі

Від таких архівних фото прихильники Тома Фелтона не стримували емоцій. У коментарях вони засипали його та всіх зірок "Гаррі Поттера" компліментами: