Британський актор Денієл Редкліфф зіграє лиходія у пригодницькому комедійному бойовику "Загублене місто Д". Також у фільмі гратимуть Сандра Буллок та Ченінг Татум.

Деніел Редкліфф доповнив акторський склад нового фільму від студії Paramount Pictures "Загублене місто Д". Раніше вже було оголошено, що головні ролі у стрічці зіграють Сандра Буллок і Ченнінг Татум.

До теми Ностальгія в одному кадрі: Том Фелтон поділився архівним фото із зірками "Гаррі Поттера"

Редкліфф зіграє лиходія, який спробує викрасти головних героїв.

"Загублене місто Д": сюжет фільму

У вирі подій – авторка роману, яка випадково потрапила всередину власної книги. Вона переконана, що немає нічого гірше, ніж застрягнути в джунглях з моделлю з обкладинки до свого роману. Але за героями починається полювання.

Пригоди, які очікують на героїв, переконають їх, що життя може бути значно багатограннішим, цікавішим та романтичнішим, ніж будь-яке вигадане, загорнуте в паперову палітурку.

Хто працює над створенням фільму та коли його очікувати