Денієл Редкліфф зіграє незвичну для себе роль у фільмі з Сандрою Буллок та Ченінгом Татумом
Британський актор Денієл Редкліфф зіграє лиходія у пригодницькому комедійному бойовику "Загублене місто Д". Також у фільмі гратимуть Сандра Буллок та Ченінг Татум.
Джерело:Deadline
Деніел Редкліфф доповнив акторський склад нового фільму від студії Paramount Pictures "Загублене місто Д". Раніше вже було оголошено, що головні ролі у стрічці зіграють Сандра Буллок і Ченнінг Татум.
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Редкліфф зіграє лиходія, який спробує викрасти головних героїв.
"Загублене місто Д": сюжет фільму
У вирі подій – авторка роману, яка випадково потрапила всередину власної книги. Вона переконана, що немає нічого гірше, ніж застрягнути в джунглях з моделлю з обкладинки до свого роману. Але за героями починається полювання.
Пригоди, які очікують на героїв, переконають їх, що життя може бути значно багатограннішим, цікавішим та романтичнішим, ніж будь-яке вигадане, загорнуте в паперову палітурку.
Хто працює над створенням фільму та коли його очікувати
- Режисерами фільму Paramount стали Адам і Аарон Ні.
- Над проєктом також працюють Дана Фокс, Сет Гордон і Ліза Чейзін.
- Серед продюсерів фільму виступає і сама Сандра Буллок.
- Конкретну дату виходу стрічки поки що не називають. Але, судячи з сайту IMDb, її планують показати глядачам вже у 2022 році.
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