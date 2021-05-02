Якщо ви вважаєте себе найвідданішим шанувальником поттеріани і вас уже нічим не здивувати, ми все одно рекомендуємо прочитати нашу статтю. Адже ще раз переконатись у своїх знаннях – це наче мед на душу, особливо, коли це улюблена історія про найвідданіших друзів та перемогу Добра над Темними чарами.

Цікаво Еністон у ролі Моніки, а Фелтон – Гаррі Поттер: 15 акторів, які могли зіграти інші ролі

Що незвичного відбулось із акторами Гаррі Поттера за вісім фільмів

Причина, у зв'язку з якою в кіноверсіях у Гаррі очі блакитні , а не зелені, як у матері Лілі, проста до неможливості, – у Редкліффа виявили алергію на лінзи .

, а не зелені, як у матері Лілі, проста до неможливості, – у Редкліффа виявили . Кеті Люнг (Чжоу Чанг) перед зйомками сцен, в яких потрібно було плакати, слухала Coldplay , щоб налаштуватися на потрібний лад.

(Чжоу Чанг) перед зйомками сцен, в яких потрібно було плакати, , щоб налаштуватися на потрібний лад. Том Фелтон тягав в кишенях своєї мантії солодощі прямо на знімальний майданчик . А коли його все-таки розсеркетили, то кишені його мантії просто зашили.

тягав в кишенях своєї мантії . А коли його все-таки розсеркетили, то кишені його мантії просто зашили. "Зміїні" двері до "Таємної кімнати" не спецефект, а справжній та понині діючий механізм .

. Для того, щоб зняти сімох Поттерів в одній кімнаті, знадобилося 95 дублів – в середньому по 12-14 на кожного персонажа.



Сім Гаррі Поттерів/ Скриншот з фільму

Під час знімання сцени поцілунку Гаррі та Герміони , учасникам знімальної групи довелось вигнати Руперта Ґрінта , який безперервно заходився сміхом.

, учасникам знімальної групи довелось вигнати , який безперервно заходився сміхом. За всю поттеріану Денієл Редкліфф розбив близько 80-ти чарівних паличок . До речі, сам Денієл упевнений, що за увесь час знімання він зносив всього три.

розбив . До речі, сам Денієл упевнений, що за увесь час знімання він зносив всього три. Гіро Файнс-Тіффін , який зіграв молодого Тома Редла в "Напівкровному Принці", а в житті – це племінник Рейфа Файнза , який зіграв Волан-де-Морта .

, який зіграв молодого Тома Редла в "Напівкровному Принці", а в житті – це племінник , який зіграв . Фраза Фелтона "Не думав, що ти вмієш читати" була зімпровізована і залишена режисерами у фінальній версії монтажу.

"Не думав, що ти вмієш читати" була і залишена режисерами у фінальній версії монтажу. Після завершення знімання останнього фільму актори забрали деякі речі своїх персонажів на пам'ять: Денієл – першу та останню пару окулярів Поттера, Емма – паличку, мантію та маховик часу, а Руперт – делюмінатор та вивіску №4 з дому на Тисовій вулиці.

До теми Денієл Редкліфф зіграє незвичну для себе роль у фільмі з Сандрою Буллок та Ченінгом Татумом