Закулісся легендарних фільмів має багато загадок. Ми можемо собі лише уявляти, як проводили кастинги на відомі кінострічки. Яким акторам спершу пропонували головні ролі, а потім відмовляли, а які кіноактори – відмовлялися самі.

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У інтерв’ю Boredpanda голлівудський зірковий експерт Макс Сінгтон розповів, що акторський талант, безперечно, важливий, але бачення режисера та письменника, під час кастингу, як "оживити" персонажа – є не менш вагомим.

Актор постійно стикається з відмовою, але, щоб досягти успіху, треба зрозуміти, що це складова процесу. Відкиньте все і проходьте кастинги ще,

– сказав Макс Сінгтон.

Відмова – неминуча складова акторської майстерності, якими популярними та досвідченими на сцені актори б не були.

Томас Фелтон міг зіграти роль Гаррі Поттера



Гаррі Поттер і Томас Фелтон / Фото Boredpanda

Відомо, що Денієл Редкліфф більше вразив режисера Кріса Коламбуса, який вважав, що він краще підходить для ролі "хлопця, який вижив".

Орландо Блум прослуховувався на роль Фараміра у "Володарі перснів"



Девід Венхем І Орландо Блум / Фото Boredpanda

Орландо Блум успішно пройшов кастинг на роль Фараміра, але після зустрічі з режисером Пітером Джексоном отримав роль Леголаса.

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Кортні Кокс запропонували спершу роль Рейчел Карен Грін у серіалі "Друзі"



Дженніфер Еністон і Кортні Кокс / Фото Boredpanda

Кортні Кокс відмовилася зіграти модницю Рейчел, втім, отримала роль Моніки.

Каріс ван Гаутен пройшла прослуховування на роль Серсі Ланністер у "Грі престолів"



Роберт Баратеон і Каріс ван Гаутен / Фото Boredpanda

Проте Каріс ван Гаутен зіграла Мелісандру у 29 епізодах.

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Іван Реон міг зіграти Джона Сноу у "Грі престолів"



Джордж Мартін і Іван Реон / Фото Boredpanda

Завдяки Реону шанувальники "Гри престолів" отримали чудового лиходія в особі Рамсі Болтона.

Джеймс Франко ледь не зіграв у ролі Людини-павука



Пітер Паркер і Джеймс Франко / Фото Boredpanda

Франко проходив прослуховування на роль Пітера Паркера, і студія хотіла його на роль, але режисер фільму Сем Реймі віддавав перевагу Тобі Магуарі.

Себастіан Стен прослуховувся на роль Капітана Америки у фільмах MCU



Кріс Еванс​ і Себастіан Стен / Фото Boredpanda

Проте знявся в ролі Бакі Барнса – друга Капітана Америки.

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Джон Фавро міг зіграти Чендлера в "Друзях"



Меттью Ленгфорд Перрі і Джон Фавро / Фото Boredpanda

Не зважаючи на те, що одразу Фавро не отримав роль, згодом актор знявся в "Друзях" в третьому сезоні – як хлопець-мільйонер Моніки.

Ешлі Грін проходила кастинг на роль Белли Свон у "Сутінках"



Крістен Стюарт і Ешлі Грін / Фото Boredpanda

Проте виконала в фільмі одну з другорядних ролей – вампіра Еліс Каллен.

Генк Азарія хотів зіграти у ролі Джої Тріббіані у "Друзях"



Метт Леблан і Генк Азарія / Фото Boredpanda

Після невдалого прослуховування на роль Джої, актор попросив продюсерів шоу дати йому ще один шанс. Він зіграв роль Девіда – хлопця Фібі.

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Джейсон Дорінг прослуховувався на роль Данкана Кейна у фільмі "Вероніка Марс"



Тедді Данн і Джейсон Дорінг / Фото Boredpanda

Згодом продюсери запропонували Дорінгу зіграти у ролі Логана.

Ісая Вашингтон підходив на роль Дерека Шеперда в "Анатомії Грея"



Патрік Демпсі і Ісая Вашингтон / Фото Boredpanda

Але замість Дерека зіграв як Престон Берк.

Том Гіддлстон міг зіграти Тора у фільмах MCU



Кріс Гемсворт і Том Гіддлстон / Фото Boredpanda

Відомо, що продюсери згодом йому запропонували роль Локі і Том Гіддлстон з радістю погодився.

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Ліам Гемсворт прослуховувався на роль Піти Мелларк у "Голодних іграх"



Джош Гатчерсон і Ліам Гемсворт / Фото Boredpanda

Але зіграв вісімнадцятирічного найкращого друга Катніса – Гейла Готорна.

Аманда Сейфред претендувала на роль Реджіни Джордж у фільмі "Зіпсовані дівчиська"



Рейчел Мак-Адамс і Аманда Сайфред / Фото Boredpanda

Проте все склалося інакше. Аманда Сейфред зіграла у ролі Карен Сміт – найкращої подруги Регіни Джордж.