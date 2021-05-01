Великдень – це завжди неймовірний і затишний час з родиною. Спеціально до Великодня та травневих свят ми підібрали кілька сімейних фільмів, які ідеально впишуться в атмосферу свята.

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"Людина на ім’я Уве"

Рік: 2015

Країна: Швеція

Рейтинг IMDb: 7,7

Оригінальна назва: En man som heter Ove

Хто ж такий Уве? Літній буркотун, дістає сусідів вічними причіпками. Його злить усе навколо: сміття поза межами смітника чи неправильно припаркована машина. І, здається, він терпіти не може нікого і нічого у всьому світі. Він живе сам-один у своєму будинку, день за днем дотримуючись чітких правил та принципів, а на інших людей дивиться так, ніби вони тільки те й роблять, що намагаються зіпсувати йому життя. Проте одного дня, у нього з’являються сусіди – жваві і говіркі. Спілкуючись з ними, Уве стає зовсім іншим. Який він – справжній Уве – шукайте відповіді у фільмі.

Кінострічка знята за мотивами однойменної книги Фредріка Бакмана.

"Людина на ім’я Уве" 2015 рік: дивіться трейлер

"Крістофер Робін"

Рік: 2018

Країна: США, Великобританія

Рейтинг IMDb: 7,3

Оригінальна назва: Christopher Robin

Ми дорослішаємо, а дитячі ігри завжди згадуємо з усмішкою. Колись Крістофер Робін разом зі своїми друзями: Вінні Пухом, Кроликом, Тигрою, Совою, П’ятачком, Іа-Іа та Кенго, подорожував Стоакровим лісом. Сьогодні він – батько, дорослий чоловік та сумлінний робітник. Усе його життя зосереджував навколо роботи,. Втім, часу на розваги із сім’єю – не вистачало.

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Раптом Крістофер Робін зустрічає свого давнього друга Вінні Пуха. Ведмежа повернулося, аби нагадати дорослому заклопотаному чоловіку, що в душі він завжди лишається безтурботним хлопчиком.

Сімейний фільм є ігровою адаптацією всесвітньо відомої казки Алана Мілна.

"Крістофер Робін" 2018 рік: дивиться трейлер

"Пригоди маленького Ремі"

Рік: 2018

Країна: Франція, Бельгія

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригінальна назва: Rémi sans famille

Події у фільмі відбуваються у Франції в середині XIX століття. 10-річний сирота Ремі живе із прийомними батьками. Коли родину спіткала фінансова скрута, вітчим вирішив відвести Ремі до дитячого притулку. Дорогою хлопчик намагається втекти і зустрічає старенького вуличного артиста. Цей дідусь домовився з вітчимом, заплативши йому гроші, та забрав Ремі із собою. У Ремі виявляється музичний талант, і мандрівний музикант створює нові пісні, які вони з хлопчиком виконують під час своїх подорожей.

Драматична комедія є екранізацією відомого французького роману Гектора Мало "Без сім’ї".

"Пригоди маленького Ремі" 2018 рік: дивіться трейлер

"Війна з дідусем"

Рік: 2021

Країна: США, Великобританія, Канада

Рейтинг IMDb: 5,6

Оригінальна назва: The War with Grandpa

Хлопчик Пітер переживає важкий період у своєму життя. Нещодавно померла його улюблена бабуся. Дідусь приїхав до них погостити, так думав хлопчик, але все сталося інакше. Він житиме з ними невизначений час. Що найбільше вразило хлопчика – це те, що дідусь буде жити у його кімнаті. Звісно, Пітер переселяється у тісну кімнатку на горищі, оскільки з дідусем він жити відмовляється.

"Війна з дідусем" 2021 рік: дивіться трейлер

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Попри любов до родини, хлопчик все ж розпочинає війну проти дідуся. Вірні друзі йому охоче в цьому допомагають. Та виявляється, що і дідусь не планує сидіти склавши руки й терпіти знущання онука.

Сімейна комедія знята за дитячим романом письменника Роберта Кіммела Сміта.

"Їжак Сонік"

Рік: 2019

Країна: США, Японія, Канада

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Sonic the Hedgehog

У центрі сюжету – хлопчина на ім'я Том, який працює у поліції. Він прагне зробити кар’єру, але йому постійно щось заважає. Раптом він зустрічає дивну істоту. Це схожий на їжака прибулець Сонік. Створіння може рухатися з величезною швидкістю. Щоб його спіймати, влада наймає злого й безжального доктора Айво Роботніка, відомого за іменем Еггман. Божевільний науковець мріє підкорити собі усю планету.

"Їжак Сонік" 2019 рік: дивіться трейлер

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