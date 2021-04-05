Представники Marvel не припиняють дивувати фанатів все новими анонсами. Після відео "Чорної вдови" у мережі опублікували трейлер серіалу "Локі", в якому розкрили цікаві деталі про часові пригоди брата Тора.

Прем'єра перших епізодів "Локі" відбудеться 11 червня на стрімінговій платформі Disney+. Серіал стане третім у 4 фазі кіновсесвіту Marvel та вийде після завершення проєкту "Сокіл і Зимовий солдат".

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Поки до релізу залишається 2 місяці, автори стрічки вирішили презентувати новий трейлер, який встиг розбурхати мережу. У ролику автори проєкту показали, як Локі намагатиметься обхитрувати працівника Управління тимчасовими змінами Мобіуса.

"Ми захищаємо належний потік часу. Ти взяв Тесеракт, порушивши реальність. Я хочу, щоб ти допоміг нам це виправити", – говорить Мобіус у ролику.

Та на Локі не діють диктування правил, тому головний герой швидко адаптується до нових реалій та знаходить вихід.

Чарівно, ти думаєш, що міг би маніпулювати мною... Я на 10 кроків попереду тебе,

– заявив Локі.

Вже із трейлера серіалу видно: на глядачів чекає чимало видовищних сцен і хитрощів у стилі Локі. Виконавець головної ролі Том Гіддлстон однією появою в кадрі дає зрозуміти, що не даремно його вважають одним з найпідступніших лиходіїв.

"Локі": дивіться трейлер

Серіал "Локі": коротко про серіал

Стрічка складатиметься з 6 серій. Відомо, що події серіалу "Локі" розвиватимуться після "Месників: Завершення". Брату Тора вдається втекти, захопивши Тесеракт. Завдяки реліквії Локі створив нову часову лінію, після чого й потрапив у в'язницю Управління тимчасовими змінами.

Голі ролі у серіалі "Локі" отримали: