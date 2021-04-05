В новом трейлере раскрыли интересные детали сериала "Локи": видео
Представители Marvel не прекращают удивлять фанатов все новыми анонсами. После видео "Черной вдовы" в сети опубликовали трейлер сериала "Локи", в котором раскрыли интересные детали о временных приключениях брата Тора.
Источник:24 канал
Премьера первых эпизодов "Локи" состоится 11 июня на стриминговой платформе Disney+. Сериал станет третьим в 4 фазе киновселенной Marvel и выйдет после завершения проекту "Сокол и Зимний солдат".
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Пока до релиза остается 2 месяца, авторы картины решили презентовать новый трейлер, который успел взбудоражить сеть. В ролике авторы проекту показали, как Локи будет пытаться обхитрить работника Управления временными изменениями Мобиуса.
"Мы защищаем надлежащий поток времени. Ты взял Тессеракт, нарушив реальность. Я хочу, чтобы ты помог нам это исправить", – говорит Мобиус в ролике.
Но на Локи не действует диктовка правил, поэтому главный герой быстро адаптируется к новым реалиям и находит выход.
Волшебно, ты думаешь, что мог бы манипулировать мной... Я на 10 шагов впереди тебя,
– заявил Локи.
Уже с трейлера сериала видно: зрителей ждет немало зрелищных сцен и хитростей в стиле Локи. Исполнитель главной роли Том Хиддлстон одним появлением в кадре дает понять, что не зря его считают одним из самых коварных злодеев.
"Локи": смотрите трейлер
Сериал "Локи": коротко о сериале
Лента будет состоять из 6 серий. Известно, что события сериала "Локи" развиваться после "Мстителей: Завершение". Брату Тора удается бежать, захватив Тессеракт. Благодаря реликвии Локи создал новую временную линию, после чего и попал в тюрьму Управление временными изменениями.
Голые роли в сериале "Локи" получили:
- Том Хиддлстон
- Оуен Уилсон
- Гугу Мбата-Роу
- София Ди Мартино
- Ричард Грант
- Саша Лейн
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