Представители Marvel не прекращают удивлять фанатов все новыми анонсами. После видео "Черной вдовы" в сети опубликовали трейлер сериала "Локи", в котором раскрыли интересные детали о временных приключениях брата Тора.

Премьера первых эпизодов "Локи" состоится 11 июня на стриминговой платформе Disney+. Сериал станет третьим в 4 фазе киновселенной Marvel и в ыйдет после завершения проекту "Сокол и Зимний солдат".

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Пока до релиза остается 2 месяца, авторы картины решили презентовать новый трейлер, который успел взбудоражить сеть. В ролике авторы проекту показали, как Локи будет пытаться обхитрить работника Управления временными изменениями Мобиуса.

"Мы защищаем надлежащий поток времени. Ты взял Тессеракт, нарушив реальность. Я хочу, чтобы ты помог нам это исправить", – говорит Мобиус в ролике.

Но на Локи не действует диктовка правил, поэтому главный герой быстро адаптируется к новым реалиям и находит выход.

Волшебно, ты думаешь, что мог бы манипулировать мной... Я на 10 шагов впереди тебя,

– заявил Локи.

Уже с трейлера сериала видно: зрителей ждет немало зрелищных сцен и хитростей в стиле Локи. Исполнитель главной роли Том Хиддлстон одним появлением в кадре дает понять, что не зря его считают одним из самых коварных злодеев.

"Локи": смотрите трейлер

Сериал "Локи": коротко о сериале

Лента будет состоять из 6 серий. Известно, что события сериала "Локи" развиваться после "Мстителей: Завершение". Брату Тора удается бежать, захватив Тессеракт. Благодаря реликвии Локи создал новую временную линию, после чего и попал в тюрьму Управление временными изменениями.

Голые роли в сериале "Локи" получили: