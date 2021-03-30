Авторы супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" анонсировали, что в 4 фильме зрителей ждут интересные камео. И, кажется, одного голливудского актера, который сыграет в картине, рассекретили преждевременно. Им оказался Рассел Кроу.

Появление Рассела Кроу в "Торе 4" должно была стать неожиданностью для киноманов. Однако звезды Marvel решили не скучать и в перерыве между съемками весело провести время вместе, чем и рассекретили нового коллегу.

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Первые слухи о том, что Рассел Кроу сыграет в "Торе: Любовь и гром" появились после того, как Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки опубликовали фото в инстаграме, на которых видно, как Рассел Кроу катается с ними на лодке. Впоследствии актриса показала и совместный снимок с матча регби, который посетили звезды нового фильма. В частности, Натали Портман, Тесса Томпсон, Джефф Ґолдблюм, Крис Хемсворт и Тайка Вайтити.

Сейчас инсайдеры Deadline подтвердили, что Рассел Кроу будет иметь особое камео в фильме "Тор: Любовь и гром". Актер находится в Австралии, где проходят съемки супергеройской ленты. Какую же роль получил он – пока не сообщается.

Кроме этого, на новых кадрах с отдыха актеров можно было увидеть Айлу Фишер. Но ее участие в "Торе 4" инсайдеры решили не комментировать.

"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме