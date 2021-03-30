Крис Хемсворт случайно сделал спойлер к "Тор: Любовь и гром": какой актер сыграет в фильме
Авторы супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" анонсировали, что в 4 фильме зрителей ждут интересные камео. И, кажется, одного голливудского актера, который сыграет в картине, рассекретили преждевременно. Им оказался Рассел Кроу.
Источник:Deadline
Появление Рассела Кроу в "Торе 4" должно была стать неожиданностью для киноманов. Однако звезды Marvel решили не скучать и в перерыве между съемками весело провести время вместе, чем и рассекретили нового коллегу.
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Первые слухи о том, что Рассел Кроу сыграет в "Торе: Любовь и гром" появились после того, как Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки опубликовали фото в инстаграме, на которых видно, как Рассел Кроу катается с ними на лодке. Впоследствии актриса показала и совместный снимок с матча регби, который посетили звезды нового фильма. В частности, Натали Портман, Тесса Томпсон, Джефф Ґолдблюм, Крис Хемсворт и Тайка Вайтити.
Сейчас инсайдеры Deadline подтвердили, что Рассел Кроу будет иметь особое камео в фильме "Тор: Любовь и гром". Актер находится в Австралии, где проходят съемки супергеройской ленты. Какую же роль получил он – пока не сообщается.
Кроме этого, на новых кадрах с отдыха актеров можно было увидеть Айлу Фишер. Но ее участие в "Торе 4" инсайдеры решили не комментировать.
"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме
- Официального синопсиса фильма пока нет, а потому пресса узнает детали сюжета с помощью инсайдеров.
- Известно, что одну из главных ролей сыграет Крис Пратт, который в финале "Мстителей: Завершение" отправился с Тором на собственном космическом корабле. В то же время Валькирия возглавит Асгард.
- Особую роль в фильме "Тор 4" играет Натали Портман. По неофициальным данным, ее героиня Джейн Фостер будет бороться с раком, а Тор будет искать способ спасти девушку.
- Поразит и появление в кадре Кристиана Бейла. После непревзойденной игры Бэтмена в фильмах Кристофера Нолана актер предстанет злодеем в киновселенной Marvel.
- Ожидается появление других звезд Голливуда, не причастных к супергеройским фильмам. Так, в новой ленте о Торе можно будет увидеть Мэтта Дэймона. Но вот какую роль получил он в этом проекте – не рассекречивают.
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