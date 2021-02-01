Появились первые фото со съемок "Тор 4": сценаристы ненароком выдали себя
В СМИ появились первые фото со съемочной площадки сиквела "Тор: Любовь и гром". Кажется, тайна о том, удастся ли бывшему королю Асгарда вновь обрести себя и вернуться в форму, уже не тайна.
Источник: Daily Mail
Сейчас в Австралии проходят съемки новой части о Торе под названием "Тор. Любовь и гром". На съемочной площадке журналисты поймали не только главную звезду ленты Криса Хемсворта, но и не менее известных его напарников, в частности Криса Пратта (Звездного Лорда) и Карен Гиллан (Небулу).
До теми Съемки фильма "Тор 4" начались: первые фото с Тайкой Вайтити и Крисом Хемсвортом
Кроме этого, журналистам одним кадром удалось поймать Хемсворта вместе с дублером.
Первые фото со съемок "Тор. Любовь и гром" фото Daily Mail
Отмечается, что в Сидней ради съемок приехали и другие звезды, в частности: Натали Портман, Тесса Томпсон и Мэтт Дэймон.
Напомним, что в фильме "Мстители: Завершение" Тор заметно потолстел. Согласно сюжету, герой страдал от депрессии, которая возникла в результате поражения Таносу.
Перед съемками новой части о супергерое, режиссер фильма Тайка Вайтити не отвечал на вопрос, вернется ли к Тору "боевой дух". Он лишь заметил, что хочет "продолжать менять ситуацию с Тором. Он такой интересный, когда постоянно меняется".
Следовательно, тайна раскрыта. На фото со съемочной площадки мы видим Тора, который вернулся в свою прежнюю форму.
"Тор Любовь и гром": сюжет фильма
- Пока официальные подробности сюжета держат в секрете. Но известно, что одну из главных ролей сыграет Крис Пратт, который вновь предстанет перед фанатами киновселенной Marvel в роли Питера Квилла.
- Валькирия возглавит Асгард и заменит Тора на троне.
- А вот любимая Тора Джейн Фостер, вполне вероятно, будет бороться с раком молочной железы. Но это произойдет только в том случае, если сценаристы решат сильно не отклоняется от комиксов. Хотя эта часть в истории Тора считается очень сильной, авторы сценария до последнего держат ответ на этот вопрос в секрете.
- Антагониста в фильме сыграет Кристиан Бейл. Это решение было довольно неожиданным, ведь актер хорошо известен публике благодаря образу Бэтмена. Также в ленте можно будет увидеть Мэтта Дэймона, но пока неизвестно, какую роль он получил в проект.
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