В СМИ появились первые фото со съемочной площадки сиквела "Тор: Любовь и гром". Кажется, тайна о том, удастся ли бывшему королю Асгарда вновь обрести себя и вернуться в форму, уже не тайна.

Источник: Daily Mail

Сейчас в Австралии проходят съемки новой части о Торе под названием "Тор. Любовь и гром". На съемочной площадке журналисты поймали не только главную звезду ленты Криса Хемсворта, но и не менее известных его напарников, в частности Криса Пратта (Звездного Лорда) и Карен Гиллан (Небулу).

До теми Съемки фильма "Тор 4" начались: первые фото с Тайкой Вайтити и Крисом Хемсвортом

Кроме этого, журналистам одним кадром удалось поймать Хемсворта вместе с дублером.

Первые фото со съемок "Тор. Любовь и гром" фото Daily Mail

Отмечается, что в Сидней ради съемок приехали и другие звезды, в частности: Натали Портман, Тесса Томпсон и Мэтт Дэймон.

Напомним, что в фильме "Мстители: Завершение" Тор заметно потолстел. Согласно сюжету, герой страдал от депрессии, которая возникла в результате поражения Таносу.

Перед съемками новой части о супергерое, режиссер фильма Тайка Вайтити не отвечал на вопрос, вернется ли к Тору "боевой дух". Он лишь заметил, что хочет "продолжать менять ситуацию с Тором. Он такой интересный, когда постоянно меняется".

Следовательно, тайна раскрыта. На фото со съемочной площадки мы видим Тора, который вернулся в свою прежнюю форму.

"Тор Любовь и гром": сюжет фильма