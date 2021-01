В Австралии стартовали съемки фильма "Тор: Любовь и гром". Всех деталей 4 части истории о Торе не раскрывают, однако в сети появились фото с особой церемонии, которую посетили режиссер Тайка Вайтити и актер Крис Хемсворт.

Специально к старту съемок фильма "Тор: Любовь и гром" в Австралии провели церемонию Welcome to the Country. В обряде чтят значимость континента и коренных народов. Кроме этого, австралийцы своеобразно дали разрешение на съемки и пожелали Тайке Вайтити и Крису Хемсворту успеха в их проекте.

"Сегодня мы очень красиво начали съемки, приняв участие в церемонии Welcome to the Country... Местные австралийцы могут гордиться своей страной, но многие смотрят на 26 января как на дату, знаменующую начало незаконного владения, эпидемии, насилия, разрушения культуры, эксплуатации, абьюза, разделения семей и установления политики сильного социального контроля. Начнем исцеление и будем держаться вместе в союзе с нашими коренными народами и поддерживать их", – подчеркнул Крис Хемсворт.

В сети актер поделился снимками с церемонии, которые стремительно покорили весь мир.



Стартовали съемки "Тор: Любовь и гром"! Мы начали их правильно с церемонии "Добро пожаловать в страну"... Я призываю всех создателей фильмов находить время и взаимодействовать с коренными народами, когда снимаем наши фильмы. Это того стоит и это правильно делать,

– добавил Тайка Вайтити.



"Тор: Любовь и гром": сюжет фильма

Официальные детали сюжета 4 части "Тора" пока держат в секрете. Однако в СМИ уже узнали, чем режиссер Тайка Вайтити будет удивлять зрителей на этот раз. В частности, в фильме одну из главных ролей сыграет Крис Пратт, который перевоплотится в своего персонажа Питера Квилла. Его появление было достаточно прогнозируемым, ведь в "Мстителях: завершение" Тор отправился в путешествие со звездным рыцарем.

Валькирия возглавит Асгард и заменит Тора на троне. А вот Джейн Фостер, по неофициальным данным, будет бороться с онкоболезнью. И хоть с Тором у нее непростые отношения, именно он будет искать способы спасти любимую.

Главного злодея в ленте "Тор: Любовь и гром" сыграет Кристиан Бейл. Такое решение было неожиданным, ведь актер хорошо известен публике благодаря образу Бэтмена. Также в ленте можно будет увидеть Мэтта Дэймона, однако какую роль он получил в проекте, пока неизвестно.