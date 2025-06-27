Кино 24 собрали для вас три шикарные детективные фильмы, которые стали одними из самых успешных в истории кино. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь сегодня или на выходных.

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"Шерлок Холмс"

В мире есть немало фильмов, сериалов, книг, посвященных легендарному детективу Шерлоку Холмсу. Один из них – это детектив 2009 года, который покорил сердца зрителей по всему миру. Он имеет высокий рейтинг и лучшие отзывы от фанатов жанра.

По сюжету, легендарный детектив Шерлок Холмс вместе со своим верным другом Ватсоном берутся за дело, которое требует как физической, так и умственной подготовки. Их враг действительно угрожает всему Лондону. Поэтому, самое время включить свои методы дедукции и мышления.

"Шерлок Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мементо"

Это топовый высокорейтинговый детектив 2000-го года, который рассказывает о Леонарде Шелби. Этот человек изысканно и дорого одевается, ездит на новеньком авто, однако почему-то проживает в дешевых мотелях. Почему, спросите вы?

У него есть особая цель в жизни – это найти убийцу жены. Однако есть некоторые проблемы. У мужчины редкая форма амнезии. Поэтому, помня все до убийства, он не помнит, что было несколько минут назад.

"Мементо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бессонница"

Во время белых ночей на Аляску, в небольшой и тихий городок, приезжают двое детективов из Лос-Анджелеса – опытный Уилл Дормер и его напарник Хэп Экхарт.

Вместе с местным офицером, молодой и задорной Элли Барр, они расследуют жестокое убийство 17-летней школьницы, которое шокировало всю общину.

"Бессонница": смотрите онлайн трейлер фильма

Элли восхищается Дормером, досконально изучила его прошлые дела и искренне считает его примером для подражания. В то же время Дормера и Хэпа беспокоит совсем другое – они пытаются найти способ избежать ответственности перед отделом внутренних расследований, который копается в их непростом прошлом.

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