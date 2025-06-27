Кіно 24 зібрали для вас три шикарні детективні фільми, які стали одними із найуспішніших в історії кіно. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь сьогодні чи на вихідних.

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"Шерлок Холмс"

У світі є чимало фільмів, серіалів, книжок, які присвячені легендарному детективу Шерлоку Холмсу. Один із них – це детектив 2009 року, який підкорив серця глядачів по всьому світу. Він має високий рейтинг та найкращі відгуки від фанатів жанру.

За сюжетом, легендарний детектив Шерлок Холмс разом зі своїм вірним другом Ватсоном беруться за справу, яка вимагає як фізичної, так і розумової підготовки. Їхній ворог справді загрожує всьому Лондону. Тож, саме час включити свої методи дедукції та мислення.

"Шерлок Холмс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мементо"

Це топовий високорейтинговий детектив 2000-го року, який розповідає про Леонарда Шелбі. Цей чоловік вишукано і дорого одягається, їздить на новенькому авто, однак чомусь проживає в дешевих мотелях. Чому, запитаєте ви?

У нього є особлива мета в житті – це знайти вбивцю дружини. Однак є деякі проблеми. У чоловіка рідкісна форма амнезії. Тож, пам'ятаючи все до вбивства, він не пам'ятає, що було декілька хвилин тому.

"Мементо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безсоння"

Під час білих ночей на Аляску, в невелике й тихе містечко, приїжджають двоє детективів із Лос-Анджелеса – досвідчений Вілл Дормер та його напарник Геп Екхарт.

Разом із місцевою офіцеркою, молодою й завзятою Еллі Барр, вони розслідують жорстоке вбивство 17-річної школярки, яке шокувало всю громаду.

"Безсоння": дивіться онлайн трейлер фільму

Еллі захоплюється Дормером, досконало вивчила його минулі справи та щиро вважає його прикладом для наслідування. Водночас Дормера та Гепа турбує зовсім інше – вони намагаються знайти спосіб уникнути відповідальності перед відділом внутрішніх розслідувань, який копається в їхньому непростому минулому.

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