Ця стрічка – неймовірне поєднання адреналіну, драми та високих швидкостей. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому фільм варто подивитись кожному.

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Чому варто подивитись стрічку "F1: Фільм"

По-перше, головну роль у фільмі виконав популярний Бред Пітт. Він зіграв Сонні Гейза, колишнього гонщика Формули-1, який тридцять років потому повертається на трасу, щоб допомогти занепалій команді знайти друге дихання.

"F1: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

Його партнером стає яскравий новачок Джошуа Пірс у виконанні Дамсона Ідріса. Композитором стрічки став легендарний Ганс Ціммер.

Особливим також є те, що стрічку було знято у співпраці з Формулою-1 на реальних трасах чемпіонату, з використанням справжніх болідів, новітніх IMAX-камер і спеціально створеної знімальної команди в падоку. У травні 2024 року Метью Беллоні поділився, що бюджет фільму становить 300 мільйонів доларів.

За відгуками перших глядачів, фільм є видовищним і драйвовим. Гонки у фільмі називають візуально ефектними, хоча й повністю нереалістичними, однак фанатам Формули, як стверджують деякі з глядачів, це дуже сподобалося.

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