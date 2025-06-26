Эта лента – невероятное сочетание адреналина, драмы и высоких скоростей. В материале Кино 24 рассказываем, почему фильм стоит посмотреть каждому.

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Почему стоит посмотреть ленту "F1: Фильм"

Во-первых, главную роль в фильме исполнил популярный Брэд Питт. Он сыграл Сонни Гейза, бывшего гонщика Формулы-1, который тридцать лет спустя возвращается на трассу, чтобы помочь падшей команде обрести второе дыхание.

"F1: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

Его партнером становится яркий новичок Джошуа Пирс в исполнении Дамсона Идриса. Композитором ленты стал легендарный Ганс Циммер.

Особенным также является то, что лента была снята в сотрудничестве с Формулой-1 на реальных трассах чемпионата, с использованием настоящих болидов, новейших IMAX-камер и специально созданной съемочной команды в падоке. В мае 2024 года Мэтью Беллони поделился, что бюджет фильма составляет 300 миллионов долларов.

По отзывам первых зрителей, фильм является зрелищным и драйвовым. Гонки в фильме называют визуально эффектными, хотя и полностью нереалистичными, однако фанатам Формулы, как утверждают некоторые из зрителей, это очень понравилось.

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