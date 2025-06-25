В материале Кино 24 мы расскажем, кто из них начал актерскую карьеру с ранних лет и чем занимаются эти артисты сейчас.

Рекомендуем 3 новейших украинских сериала, которые держат в напряжении от начала и до финальных титров

Ефросиния Мельник

Ефросиния Мельник вышла на большую сцену, когда ей было всего три года. Хотя девочка родилась в семье массажиста и бухгалтера, у нее с самого детства была склонность к творческой профессии.

Сейчас Ефросинии 11 лет, она живет в Украине, учится и работает. Девочке удается совмещать учебу и карьеру, ведь она продолжает сниматься в украинских кинопроектах. Среди них детективная мелодрама "Круг обмана", сериал "Ловец снов" и "Я – Надежда".

Анна Тринчер

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая сегодня покоряет топ-чарты в Spotify и YouTube, также получила актерский опыт еще в совсем юном возрасте. Она была школьницей в период, когда снималась в сериале "Школа" – тогда Анна воплотила роль Наты.

Сейчас она продолжает карьеру певицы и блогера, однако актерские способности пригодились ей во время съемок клипов и рекламных кампаний.

Евгений Лебедин

Евгений Лебедин также стал популярным еще с раннего детства. Мальчик начал сниматься уже с четырехлетнего возраста, выступая в лентах рядом со взрослыми актерами – и при этом совсем не уступал им в своем актерском мастерстве.

Сейчас парню уже 16 лет, и за его плечами – 32 роли в самых разнообразных фильмах и шоу. Сегодня Евгения не видно в новых украинских лентах. Известно, что он учится, занимается спортом, однако решил вести свою жизнь непублично.

Анна Кошмал

Анна Кошмал сыграла роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты". На момент съемок девушке было всего 16 лет. Она присоединилась к актерскому составу с пятого сезона, а сегодня украинская актриса уже является мамой двух младенцев – Миши и Софийки.

Кроме того, Анна продолжает сниматься в популярных украинских сериалах и совсем не похожа на ту девушку, которой была в свои шестнадцать.