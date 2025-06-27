У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про третій сезон і що пишуть українські глядачі про довгоочікувану прем'єру. До речі, у тіктоці припустили, у що б грали учасники, якби "Гру в кальмара" знімали в Україні. Дізнайтесь – за посиланням.
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Прем'єра 3 сезону "Гри в кальмара": що відомо про фінал історії
В описі нового сезону йдеться, що за сюжетом третього, фінального сезону найпопулярнішого серіалу Netflix, після кривавої розв'язки другого сезону Гі Хун – гравець під номером 456 – опиняється у найскладнішій ситуації.
Кімнати готові. Ігри ось-ось розпочнуться,
– йдеться в анонсі.
"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
Проте Гра в кальмара не знає милосердя: героєві доведеться робити непрості вибори, змагаючись із відчаєм і власними страхами. На нього та інших уцілілих чекають ще небезпечніші випробування – ще більш жорстокі ігри, що стануть перевіркою їхньої сили волі та рішучості.
З кожним новим раундом ціна помилки зростає – і наслідки стають дедалі фатальнішими
Ось, що пишуть українці, які з нетерпінням чекали фінальний сезон:
- "Ми готові!"
- "Добре, що я на роботу не пішов"
- "Ми всі зможемо, як слід, поринути у цей драйвовий світ фіналу. Будемо сумувати за цією топовою історією, яка тримала в напрузі багато років."
Останній сезон "Гри в кальмара" уже очікує вас на стримінговій платформі Netflix. Не пропустіть вирішальну гру в історії!