У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про третій сезон і що пишуть українські глядачі про довгоочікувану прем'єру. До речі, у тіктоці припустили, у що б грали учасники, якби "Гру в кальмара" знімали в Україні. Дізнайтесь – за посиланням.

Дивіться також Зараз їх не впізнати: 4 українські актори, які стали популярними ще в дитинстві

Прем'єра 3 сезону "Гри в кальмара": що відомо про фінал історії

В описі нового сезону йдеться, що за сюжетом третього, фінального сезону найпопулярнішого серіалу Netflix, після кривавої розв'язки другого сезону Гі Хун – гравець під номером 456 – опиняється у найскладнішій ситуації.

Кімнати готові. Ігри ось-ось розпочнуться,

– йдеться в анонсі.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

Проте Гра в кальмара не знає милосердя: героєві доведеться робити непрості вибори, змагаючись із відчаєм і власними страхами. На нього та інших уцілілих чекають ще небезпечніші випробування – ще більш жорстокі ігри, що стануть перевіркою їхньої сили волі та рішучості.

З кожним новим раундом ціна помилки зростає – і наслідки стають дедалі фатальнішими

Ось, що пишуть українці, які з нетерпінням чекали фінальний сезон:

"Ми готові!"

"Добре, що я на роботу не пішов"

"Ми всі зможемо, як слід, поринути у цей драйвовий світ фіналу. Будемо сумувати за цією топовою історією, яка тримала в напрузі багато років."

Останній сезон "Гри в кальмара" уже очікує вас на стримінговій платформі Netflix. Не пропустіть вирішальну гру в історії!