Кажется, киновселенная Marvel активно пополнится новыми звездами в 2021 году. Сейчас Мэтт Дэймон присоединился к проекту "Тор: Любовь и гром".

Мэтт Дэймон в фильме Marvel

Сейчас актер уже приехал в Австралию, где проходят съемки фильма "Тор: Любовь и гром". Эту информацию подтвердил журналу Deadline премьер-министр Скотт Моррисон. А вот сами кинопроизводители, как и актер, не торопятся комментировать новость.

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"Тот факт, что голливудская суперзвезда Мэтт Дэймон присоединился к нашим артистам на съемках такого большого фильма в Новом Южном Уэльсе, – большая победа, которая поможет создать тысячи рабочих мест для жителей Австралии", – отметил Скотт Моррисон.

Пока не рассекречивают, какую же роль в фильме исполнит Мэтт Дэймон. Известно, что в предыдущих лентах Marvel он эпизодически появился в кадре. В камео Мэтт Дэймон предстал в образе актера, который играет Локи в театральной постановке.



Мэтт Дэймон присоединится к фильму "Тор: Любовь и гром" / Фото People

"Тор: Любовь и гром": что известно о фильме

Супергеройский фильм "Тор: Любовь и гром" войдет в 4 фазу киновселенной Marvel. Все события будут происходить после решающей битвы с Таносом. В "Мстителях: Финал" Тор садится в космический корабль Звездного рыцаря, поэтому уже известно, что персонаж Питера Квилла появится в фильме. А вот Асгард будет в надежных руках Валькирии.

Кроме этого, актриса Натали Портман присоединится к своим коллегам Крису Хемсворту и Крису Пратту. Она превратится в ученую Джейн, в которую влюблен Тор. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранит самую драматическую часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкозаболевании Джейн, которое заставит Тора делать все, чтобы спасти девушку.