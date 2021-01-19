Здається, кіновсесвіт Marvel активно поповниться новими зірками у 2021 році. Наразі Метт Деймон долучився до проєкту "Тор: Кохання і грім".

Метт Деймон у фільмі Marvel

Наразі актор вже приїхав до Австралії, де тривають зйомки фільму "Тор: Кохання і грім". Цю інформацію підтвердив журналу Deadline прем'єр-міністр Скотт Моррісон. А от самі кіновиробники, як і актор, не квапляться коментувати новину.

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"Той факт, що голлівудська суперзірка Метт Деймон приєднався до наших артистів на зйомках такого великого фільму в Новому Південному Вельсі, – велика перемога, яка допоможе створити тисячі робочих місць для жителів Австралії", – наголосив Скотт Моррісон.

Поки не розсекречують, яку ж роль у фільмі виконає Метт Деймон. Відомо, що у попередніх стрічках Marvel він епізодично з'явився у кадрі. У камео Метт Деймон постав в образі актора, який грає Локі у театральній постановці.



Метт Деймон приєднається до фільму "Тор: Кохання і грім" / Фото People

"Тор: Кохання і грім": що відомо про фільм

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійде до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуватимуться після вирішальної битви з Таносом. У "Месниках: Завершення" Тор сідає у космічний корабель Зоряного лицаря, тому вже відомо, що персонаж Пітера Квілла з'явиться у фільмі. А от Асгард буде у надійних руках Валькірії.

Окрім цього, актриса Наталі Портман долучиться до своїх колег Кріса Гемсворта і Кріса Пратта. Вона перевтілиться у науковицю Джейн, в яку закоханий Тор. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" збереже найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.