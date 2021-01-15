Після виходу на екрани фільму "Месники: Завершення" кіномани і не сподівались, що Кріс Еванс може повернутись до своєї ролі. Однак днями інсайдери розповіли, що Капітан Америка готовий з'явитись у нових проєктах Marvel.

Повернення Кріса Еванса у фільми Marvel

Сам актор і його представники не квапляться підтверджувати чи спростовувати цю інформацію. А от інсайдери Deadline наголошують, що Кріс Еванс одягне культовий костюм свого персонажа не для повернення до Месників. Капітан Америка може з'явитись у стрічках про інших супергероїв.

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Інсайдери додали, що це може нагадувати появу Роберта Дауні-молодшого у фільмі "Людина-павук: Повернення додому". Ймовірно, для Кріса Еванса підготували багатосерійний проєкт, а актор вже фактично підписав черговий контракт з Marvel.



Кріс Еванс в образі Капітана Америки / Фото Den Of Geek

Капітан Америка у супергеройських фільмах

Вперше про Капітана Америку дізнались читачі коміксів. На шпальтах ілюстрованих видань він з'явився у 1941 році та одразу ж отримав надзвичайну популярність. На фоні подій Другої світової війни люди хотіли бачити хоча б в коміксах військового, який отримує суперсили внаслідок наукового експерименту та стає на захист людства.

У 1944 році вперше на екрани вийшов фільм про Капітана Америку. Головну роль в ньому зіграв актор Дік Пурселл. Згодом повторили цей образ Реб Браун та Метт Салінгер. Однак шаленим успіхом ці стрічки не користувались аж до 2011 року, коли Кріс Еванс постав в образі супергероя у фільмі "Перший месник". Феєрична поява актора та його історія допомогли зробити Капітана Америку главою Месників.

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У фінальному проєкті 3 фази Marvel персонаж Кріса Еванса робить вибір на користь власного щастя. А вже після виходу стрічки на екран актор заявив, що більше не повернеться до ролі Капітана Америки, оскільки сюжетна лінія цього супергероя завершилась. Що ж змусило Кріса Еванса змінити рішення, поки невідомо.