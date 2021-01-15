После выхода на экраны фильма "Мстители: Финал" киноманы и не надеялись, что Крис Эванс может вернуться к своей роли. Однако на днях инсайдеры рассказали, что Капитан Америка готов появиться в новых проектах Marvel.

Возвращение Криса Эванса в фильме Marvel

Сам актер и его представители не спешат подтверждать или опровергать эту информацию. А вот инсайдеры Deadline отмечают, что Крис Эванс оденет культовый костюм своего персонажа не для возвращения в Мстители. Капитан Америка может появиться в лентах о других супергероях.

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Инсайдеры добавили, что это может напоминать появление Роберта Дауни-младшего в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". Вероятно, для Криса Эванса подготовили многосерийный проект, а актер уже фактически подписал очередной контракт с Marvel.



Крис Эванс в образе Капитана Америки / Фото Den Of Geek

Капитан Америка в супергеройских фильмах

Впервые о Капитане Америке узнали читатели комиксов. На страницах иллюстрированных изданий он появился в 1941 году и сразу же получил необычайную популярность. На фоне событий Второй мировой войны люди хотели видеть хотя бы в комиксах военного, который получает суперсилы в результате научного эксперимента и встает на защиту человечества.

В 1944 году впервые на экраны вышел фильм о Капитане Америке. Главную роль в нем сыграл актер Дик Пурселл. Впоследствии повторили этот образ Реб Браун и Мэтт Салинджер. Однако бешеным успехом эти ленты не пользовались вплоть до 2011 года, когда Крис Эванс предстал в образе супергероя в фильме "Первый мститель". Феерическое появление актера и его история помогли сделать Капитана Америку главой Мстителей.

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В финальном проекте 3 фазы Marvel персонаж Криса Эванса делает выбор в пользу собственного счастья. А уже после выхода ленты на экран актер заявил, что больше не вернется к роли Капитана Америки, поскольку сюжетная линия этого супергероя завершилась. Что же заставило Криса Эванса изменить решение, пока неизвестно.