Автори супергеройського фільму "Тор: Кохання і грім" анонсували, що у 4 фільмі на глядачів чекають цікаві камео. І, здається, одного голлівудського актора, який зіграє у стрічці, розсекретили передчасно. Ним виявився Рассел Кроу.

Поява Рассела Кроу у "Торі 4" мала стати несподіванкою для кіноманів. Однак зірки Marvel вирішили не нудьгувати і у перерві між зйомками весело провести час разом, чим і розсекретили нового колегу.

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Перші чутки про те, що Рассел Кроу зіграє у "Торі: Кохання і грім" з'явились після того, як Кріс Гемсворт з дружиною Ельзою Патакі опублікували фото в інстаграмі, на яких видно, як Рассел Кроу катається з ними на човні. Згодом актриса показала і спільний знімок з матчу регбі, який відвідали зірки нового фільму. Зокрема, Наталі Портман, Тесса Томпсон, Джефф Ґолдблюм, Кріс Гемсворт і Тайка Вайтіті.

Наразі інсайдери Deadline підтвердили, що Рассел Кроу матиме особливе камео у фільмі "Тор: Кохання і грім". Актор перебуває в Австралії, де тривають зйомки супергеройської стрічки. Яку ж роль отримав він – поки не повідомляється.

Окрім цього, на нових кадрах з відпочинку акторів можна було побачити Айлу Фішер. Та її участь у "Торі 4" інсайдери вирішили не коментувати.

"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм