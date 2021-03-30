Кріс Гемсворт випадково зробив спойлер до "Тор: Кохання і грім": який актор зіграє в фільмі
Автори супергеройського фільму "Тор: Кохання і грім" анонсували, що у 4 фільмі на глядачів чекають цікаві камео. І, здається, одного голлівудського актора, який зіграє у стрічці, розсекретили передчасно. Ним виявився Рассел Кроу.
Джерело:Deadline
Поява Рассела Кроу у "Торі 4" мала стати несподіванкою для кіноманів. Однак зірки Marvel вирішили не нудьгувати і у перерві між зйомками весело провести час разом, чим і розсекретили нового колегу.
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Перші чутки про те, що Рассел Кроу зіграє у "Торі: Кохання і грім" з'явились після того, як Кріс Гемсворт з дружиною Ельзою Патакі опублікували фото в інстаграмі, на яких видно, як Рассел Кроу катається з ними на човні. Згодом актриса показала і спільний знімок з матчу регбі, який відвідали зірки нового фільму. Зокрема, Наталі Портман, Тесса Томпсон, Джефф Ґолдблюм, Кріс Гемсворт і Тайка Вайтіті.
Наразі інсайдери Deadline підтвердили, що Рассел Кроу матиме особливе камео у фільмі "Тор: Кохання і грім". Актор перебуває в Австралії, де тривають зйомки супергеройської стрічки. Яку ж роль отримав він – поки не повідомляється.
Окрім цього, на нових кадрах з відпочинку акторів можна було побачити Айлу Фішер. Та її участь у "Торі 4" інсайдери вирішили не коментувати.
"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм
- Офіційного синопсиса фільму поки немає, а тому преса довідується деталі сюжету за допомогою інсайдерів.
- Відомо, що одну з головних ролей зіграє Кріс Пратт, який у фіналі "Месників: Завершення" вирушив з Тором на власному космічному кораблі. Водночас Валькірія очолить Асгард.
- Особливу роль у фільмі "Тор 4" відіграє Наталі Портман. За неофіційними даними, її героїня Джейн Фостер буде боротись із раком, а Тор шукатиме спосіб врятувати дівчину.
- Вразить і поява в кадрі Крістіана Бейла. Після неперевершеної гри Бетмена у фільмах Крістофера Нолана актор постане лиходієм у кіновсесвіті Marvel.
- Очікується поява інших зірок Голлівуду, не причетних до супергеройських стрічок. Так, у новому фільмі про Тора можна буде побачити Метта Деймона. Та от яку роль отримав він у цьому проєкті – не розсекречують.
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