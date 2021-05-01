"Ласун" – гібридний хлопчик-олень, також відомий як Гас (Крістіан Коннері), за сюжетом об'єднується з таємничим одинаком на ім'я Джепард (Нонсо Анозі) для епічної та довгої пригоди. Події "Ласуна" відбуваються у постапокаліптичному світі, сповненому дивних і красивих, але все-таки небезпечних, природних чудес.
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Прем'єра фільму запланована на 4 червня 2021 року.
Хлопчик-олень та пандемія: цікаві факти
- Фільм знімали у Новій Зеландії під час фактичної пандемії COVID-19. А сам сюжет фільму покликаний вирішити дилему: чи є чудеса природи причиною смертельної пандемії; а можливо саме гібридні істоти спричинили пандемію.
- Виконавчими продюсерами стрічки стало подружжя Сьюзан Дауні та Роберт Дауні-молодший.
"Ласун"2021: дивитись трейлер фільму онлайн