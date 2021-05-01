"Сладкоежка" – гибридный мальчик-олень, также известный как Гас (Кристиан Коннери), по сюжету объединяется с таинственным одиночкой по имени Джепард (Нонсо Анози) для эпического и долгого приключения. События "Сладкоежки" происходят в постапокалиптическом мире, полном удивительных и красивых, но все же опасных, природных чудес.
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Премьера фильма запланирована на 4 июня 2021 года.
Мальчик-олень и пандемия: интересные факты
- Фильм снимали в Новой Зеландии во время фактической пандемии COVID-19. А сам сюжет фильма призван решить дилемму: являются ли чудеса природы причиной смертельной пандемии; а возможно именно гибридные существа вызвали пандемию.
- Исполнительными продюсерами ленты стали супруги Сьюзан Дауни и Роберт Дауни-младший.
"Сладкоежка" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн