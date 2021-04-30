Адам Вінгард заявив, що якщо після переговорів він все-таки погодиться на продовження, то події фільму розгортатимуться у наповненому монстрами чудо-світі, який представили в останньому фільмі. Нагадаємо, що стрічка "Ґодзілла проти Конґа" стала кульмінацією історії.

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Історія всесвіту починалася у фільмі "Ґодзілла (2014), логічне продовження – "Конґ: Острів черепа" та "Ґодзілла 2: Король монстрів".

Чи варто чекати римейку

"Син Конґа" – це продовження історії оригінального фільму "Кінг-Конґ" 1933 року, який презентували у кінотеатрах лише через дев'ять місяців після свого попередника. Фільм не отримав приємних відгуків від авдиторії.

Глядачам не сподобалося, що головний герой стрічки майже одразу тоне, рятуючи вбивцю свого батька від тропічного шторму. Варто зазначити, що майбутній сиквел не планують робити римейком старої стрічки.