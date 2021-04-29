Фентезійний бойовик "Мортал Комбат" встановив рекорд за переглядами. У кінотеатрах США і на HBO Max фільм вийшов 23 квітня. За перші вихідні, навіть за перші 5 хвилин, стрічку подивилися понад 3,8 мільйона шанувальників. Фільм "Ґодзілла проти Конґа" у такий самий час переглянули 3,6 мільйона глядачів.

За даними Samba TV, пік переглядів фільму "Мортал Комбат" режисера Саймона Маккуойда припав на п'ятницю, 23 квітня. В той день переглянули фільм 1,7 мільйона шанувальників.

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На екрани українських кінотеатрів кінострічка виходить вже сьогодні, 29 квітня.

Сюжет фільму "Мортал Комбат"

Дивний знак дракона на грудях з дитинства не давав спокою Коулу Янгу (Льюіс Тан). За роз'ясненнями про походження знаку він вирушає до Рейдена (Таданобу Асано) – Старшого Бога та захисника Земного Царства. По прибутті Коул взнає, що разом з Джаксом (Мехкад Брукс), Сонею, Лю Кангом, Кунг Лао та Кано має стати на захист Всесвіту від Імператора Зовнішнього Світу Шан Цзуна (Чінь Хан).



Кадр з фільму "Мортал Комбат" / Фото "Планета Кіно"

Фентезійний бойовик "Мортал Комбат" створено на основі всесвітньо відомої франшизи відеоігор "Mortal Kombat". Вперше вона потрапила у продаж у 1992 році та відтоді не втрачає своєї популярності. Нині вийшло 24 версії гри. У 1995 та 1997 роках з'явились фільми на основі сюжетів ігор. Починаючи з 2010 року, велася робота над продовженням, проте у 2013 проєкт було закрито. У 2016 році знову заговорили про знімання фільму на основі гри. Тоді було найнято сценариста Грега Руссо та затверджено на режисерську посаду Саймона Маккуойда. Безпосередньо до знімального процесу приступили у травні 2019 року у Південній Австралії. Відомо, що основні роботи велися з вересня по грудень, повідомляє "Планета Кіно".

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Кадр з фільму "Мортал Комбат" / Фото "Планета Кіно"

У головних ролях:

Джо Таслім;

Джессіка МакНемі;

Луді Лінь;

Таданобу Асано;

Хіроюкі Санада;

Льюїс Тан.

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