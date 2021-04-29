"Мортал Комбат" превзошел "Годзиллу против Конга" : количество просмотров впечатляет
Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат" установил рекорд по просмотрам. В кинотеатрах США и на HBO Max фильм вышел 23 апреля. За первые выходные, даже за первые 5 минут, ленту посмотрели более 3,8 миллиона поклонников. Фильм "Годзилла против Конга" в такое же время посмотрели 3,6 миллиона зрителей.
Источник:Deadline
По данным Samba TV, пик просмотров фильма "Мортал Комбат" режиссера Саймона Маккуойда пришелся на пятницу, 23 апреля. В тот день посмотрели фильм 1,7 миллиона поклонников.
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На экраны украинских кинотеатров кинолента выходит уже сегодня, 29 апреля.
Сюжет фильма "Мортал Комбат"
Странный знак дракона на груди с детства не давал покоя Коулу Янгу (Льюис Тан). За разъяснениями о происхождении знака он отправляется к Рейдену (Таданобу Асано) – старшему Богу и защитнику Земного Царства. По прибытии Коул узнает, что вместе с Джаксом (Мехкад Брукс), Соней, Лю Кангом, Кунг Лао и Кано должен стать на защиту Вселенной от Императора Внешнего Мира Шан Цзуна (Чинь Хан).
Кадр из фильма "Мортал Комбат" / Фото "Планета Кино"
Кадр из фильма "Мортал Комбат" / Фото "Планета Кино"
В главных ролях:
- Джо Таслим;
- Джессика МакНеми;
- Луди Линь;
- Таданобу Асано;
- Хироюки Санада;
- Льюис Тан.
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