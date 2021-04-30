Адам Вингард заявил, что если после переговоров он все-таки согласится на продолжение, то события фильма будут разворачиваться в наполненном монстрами чудо-мире, который представили в последнем фильме. Напомним, что лента "Годзилла против Конга" стала кульминацией истории.

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История Вселенной начиналась в фильме "Годзилла (2014), логическое продолжение – "Конг: Остров черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

Стоит ли ждать римейк

"Сын Конга" – это продолжение истории оригинального фильма "Кинг-Конг" 1933 года, который презентовали в кинотеатрах лишь через девять месяцев после своего предшественника. Фильм не получил приятных отзывов от аудитории.

Зрителям не понравилось, что главный герой ленты почти сразу тонет, спасая убийцу своего отца от тропического шторма. Стоит отметить, что будущий сиквел не планируют делать римейком старой ленты.