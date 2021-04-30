"Годзилла против Конга": Адам Вингард планирует снять продолжение
После успешного проката картины "Годзилла против Конга" киностудия Legendary ведет переговоры с режиссером Адамом Вингардом о продолжении медиафраншизы "Вселенной монстров". Заявлено рабочее название фильма – "Сын Конга".
Источник:The Hollywood Reporter
Адам Вингард заявил, что если после переговоров он все-таки согласится на продолжение, то события фильма будут разворачиваться в наполненном монстрами чудо-мире, который представили в последнем фильме. Напомним, что лента "Годзилла против Конга" стала кульминацией истории.
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История Вселенной начиналась в фильме "Годзилла (2014), логическое продолжение – "Конг: Остров черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".
Стоит ли ждать римейк
"Сын Конга" – это продолжение истории оригинального фильма "Кинг-Конг" 1933 года, который презентовали в кинотеатрах лишь через девять месяцев после своего предшественника. Фильм не получил приятных отзывов от аудитории.
Зрителям не понравилось, что главный герой ленты почти сразу тонет, спасая убийцу своего отца от тропического шторма. Стоит отметить, что будущий сиквел не планируют делать римейком старой ленты.
Что известно о "Вселенной монстров"?MonsterVerse или "Вселенная монстров" – медиафраншиза и киновселенная основаны на серии "фильмов о монстрах" – Годзилле и Кинг-Конге, принадлежащей кинокомпании Warner Bros. и продюсируется Legendary Entertainment совместно с Toho. MonsterVerse. Вселенная стартовала в 2014 году с фильма "Годзилла", который стал перезапуском японской медиафраншизы.
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