Серіал "Друзі" не втрачає популярності навіть після 27 років існування. А тому щоразу у мережі діляться цікавими фактами, на які кіномани часто не звертають увагу. Так, користувачі мережі виявили звичку Рейчел постійно покашлювати.

Один з прихильників серіалу "Друзі" поширив нарізку відео у своєму блозі в тіктоці. Хлопець наголосив, що ролик не варто дивитись фанатам ситкому, адже їхнє сприйняття улюблених серій після цього зміниться.

А ви знали Дженніфер Еністон приховала особливу деталь у серіалі "Друзі"

Виявилось, що актриса Дженніфер Еністон, яка неперевершено зіграла Рейчел Грін у серіалі, постійно покашлювала. І робила вона це навіть в тих сценах, де не потрібно було паузи.

Якщо ви великий шанувальник серіалу, я благаю вас, прокрутіть далі, тому що я зруйную ваше життя, – наголосив користувач тіктоку.

"Друзі": цікава деталь про Рейчел Грін – дивіться відео

Та він не перший, хто звернув увагу на гру Дженніфер Еністон. Раніше прихильники нарахували понад 200 покашлювань, які зробила героїня серіалу "Друзі". Ролик розлетівся мережею та зібрав тисячі переглядів в ютубі.

Звичка Рейчел Грін із "Друзів": дивіться відео

Цікаві звички у Голлівуді

Насправді кожен актор у Голлівуді має власні акторські звички. Так, Бред Пітт весь час жує щось у кадрі.



Бред Пітт завжди щось їсть в кадрі / Фото Insider

Популярний серіал "Бріджертони", який є хітом 2021 року, назвали найбільш зітхаючим. І це відео – яcкравий доказ цьому!

А от Гаррісон Форд полюбляє тицяти пальцем в камеру або на колег, з якими має діалог у фільмі.



Гаррісон Форд / Фото IMDb