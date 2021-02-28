Сериал "Друзья" не теряет популярности даже после 27 лет существования. Поэтому каждый раз в сети делятся интересными фактами, на которые киноманы часто не обращают внимание. Так, пользователи сети обнаружили привычку Рэйчел постоянно покашливать.

Один из поклонников сериала "Друзья" распространил нарезку видео в своем блоге в тиктоке. Парень отметил, что ролик не стоит смотреть фанатам ситкома, ведь их восприятия любимых серий после этого изменится.

А вы знали Дженнифер Энистон скрыла особую деталь в сериале "Друзья"

Оказалось, что актриса Дженнифер Энистон, отлично сыгравшая Рэйчел Грин в сериале, постоянно покашливала. И делала она это даже в тех сценах, где не нужно было паузы.

Если вы большой поклонник сериала, я умоляю вас, перейдите дальше, потому что я разрушу вашу жизнь, – отметил пользователь тиктока.

"Друзья": интересная деталь о Рэйчел Грин – смотрите видео

Но он не первый, кто обратил внимание на игру Дженнифер Энистон. Ранее сторонники насчитали более 200 покашливаний, которые сделала героиня сериала "Друзья". Ролик разлетелся сетью и собрал тысячи просмотров в ютубе.

Привычка Рэйчел Грин с "Друзей": смотрите видео

Интересные привычки в Голливуде

На самом деле каждый актер в Голливуде имеет собственные актерские привычки. Так, Брэд Питт все время жует что-то в кадре.



Брэд Питт всегда что-то ест в кадре / Фото Insider

Популярный сериал "Бриджертоны" , который является хитом 2021 года, назвали наиболее вздыхаем ым . И это видео – яркое доказательство этому!

А вот Харрисон Форд любит тыкать пальцем в камеру или на коллег, с которыми имеет диалог в фильме.