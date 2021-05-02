Закулисье легендарных фильмов имеет много загадок. Мы можем себе только представлять, как проводили кастинги на известные фильмы. Каким актерам сначала предлагали главные роли, а потом отказывали, а какие киноактеры – отказывались сами.

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В интервью Boredpanda голливудский звездный эксперт Макс Сингтон рассказал, что актерский талант, безусловно, важен, но видение режиссера и писателя во время кастинга, как "оживить" персонажа - не менее важно.

Актер постоянно сталкивается с отказом, но, чтобы добиться успеха, надо понять, что это составляющая процесса. Отбросьте все и проходите кастинги еще,

- сказал Макс Сингтон.

Отказ - неизбежная составляющая актерского мастерства, какими бы популярными и опытными на сцене актеры ни были.

Томас Фелтон мог сыграть роль Гарри Поттера



Гарри Поттер и Том Фелтон / Фото Boredpanda

Известно, что Дэниел Рэдклифф больше поразил режиссера Криса Коламбуса, который считал, что он лучше подходит для роли "мальчика, который выжил".

Орландо Блум прослушивался на роль Фарамира во "Властелине колец"



Дэвид Венхем и Орландо Блум / Фото Boredpanda

Орландо Блум успешно прошел кастинг на роль Фарамира, но после встречи с режиссером Питером Джексоном получил роль Леголаса.

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Кортни Кокс предложили сначала роль Рэйчел Грин в сериале "Друзья"



Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Фото Boredpanda

Кортни Кокс отказалась сыграть модницу Рейчел, впрочем, получила роль Моники.

Ван Хаутен прошла прослушивание на роль Серсеи Ланнистер в "Игре престолов"



Серсея Ланнистер и Ван Хаутен / Фото Boredpanda

Однако Ван Хаутен сыграла Мелисандру в 29 эпизодах.

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Иван Реон мог сыграть Джона Сноу в "Игре престолов"



Джон Сноу и Иван Реон / Фото Boredpanda

Благодаря Реону поклонники "Игры престолов" получили прекрасного злодея в лице Рамси Болтона.

Джеймс Франко едва не сыграл в роли Человека-паука



Питер Паркер и Джеймс Франко / Фото Boredpanda

Франко проходил прослушивание на роль Питера Паркера, и студия хотела его на роль, но режиссер фильма Сэм Рэйми предпочел Тоби Магуайра.

Себастиан Стэн прослушивался на роль Капитана Америки в фильмах MCU



Крис Эванс и Себастиан Стэн / Фото Boredpanda

Однако снялся в роли Баки Барнса – друга Капитана Америки.

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Джон Фавро мог сыграть Чендлера в "Друзьях"



Мэттью Перри и Джон Фавро / Фото Boredpanda

Несмотря на то, что сразу Фавро не получил роль, впоследствии актер снялся в "Друзьях" в третьем сезоне – как парень-миллионер Моники.

Эшли Грин проходила кастинг на роль Беллы Свон в "Сумерках"



Кристен Стюарт и Эшли Грин / Фото Boredpanda

Однако выполнила в фильме одну из второстепенных ролей – вампира Элис Каллен.

Генк Азариа хотел сыграть в роли Джоуи Триббиани в "Друзьях"



Мэтт Леблан и Генк Азариа / Фото Boredpanda

После неудачного прослушивания на роль Джоуи, актер попросил продюсеров шоу дать ему еще один шанс. Он сыграл роль Дэвида – парня Фиби.

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Джейсон Доринг прослушивался на роль Данкана Кейна в фильме "Вероника Марс"



Тедди Данн и Джейсон Доринг / Фото Boredpanda

Впоследствии продюсеры предложили Дорингу сыграть в роли Логана.

Исайя Вашингтон подходил на роль Дерека Шеперда в "Анатомии Грея"



Патрик Демпси и Исаия Вашингтон / Фото Boredpanda

Но вместо Дерека сыграл как Престон Берк.

Том Хиддлстон мог сыграть Тора в фильмах MCU



Крис Хемсворт и Том Хиддлстон / Фото Boredpanda

Известно, что продюсеры со временем ему предложили роль Локи и Том Хиддлстон с радостью согласился.

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Крис Хемсворт прослушивался на роль Пита Мелларка в "Голодных играх"



Джош Хатчерсон и Лиам Хемсворт / Фото Boredpanda

Но сыграл восемнадцатилетнего лучшего друга Китнисс – Гейла Хоторна.

Аманда Сейфред претендовала на роль Реджины Джордж в фильме "Испорченные девчонки"



Рэйчел Макадамс и Аманда Сайфред / Фото Boredpanda

Однако все сложилось иначе. Аманда Сейфред сыграла в роли Карен Смит – лучшей подруги Регины Джордж.