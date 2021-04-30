Известно, что в прошлом году онлайн-трансляция мероприятия собрала более 22 миллиона просмотров. В этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате.
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В этом году зрителям покажут геймплей "Отряда самоубийц" и следующий проект команды "Мортал Комбат" от NetherRealm. Больше деталей пока не разглашают.
DC FanDome: A Global Experience 2021 год: смотрите трейлер к событию
Что известно о фестивале 2020 года
В прошлом году DC разделили мероприятие FanDome на две части: Hall of Heroes и Explore the Multiverse. В первой были игры, фильмы и сериалы, а во второй – комиксы и многое другое. Были представлены трейлеры фильмов:
- "Чудо женщина";
- "Отряд самоубийц";
- "Бэтмен";
- "Лига Справедливости Зака Снайдера".
Также представили анонсы видеоигр:
- "Рыцари Готэма";
- "Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости".