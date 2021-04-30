Відомо, що минулого року онлайн-трансляція заходу зібрала понад 22 мільйона переглядів. Цього року фестиваль пройде в онлайн-форматі.

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Цього року глядачам покажуть геймплей "Загону самогубців" і наступний проєкт команди "Мортал Комбат" від NetherRealm. Більше деталей поки не розголошують.

DC FanDome: A Global Experience 2021 рік: дивіться трейлер до події

Що відомо про фестиваль 2020 року

Минулого року DC розділили захід FanDome на дві частини: Hall of Heroes та Explore the Multiverse. В першій були ігри, фільми і серіали, а в другій – комікси та багато іншого. Були представлені трейлери фільмів:

"Чудо жінка";

"Загін самогубців";

"Бетмен";

"Ліга справедливості Зака Снайдера".

Також представили анонси відеоігор: