Відомо, що минулого року онлайн-трансляція заходу зібрала понад 22 мільйона переглядів. Цього року фестиваль пройде в онлайн-форматі.
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Цього року глядачам покажуть геймплей "Загону самогубців" і наступний проєкт команди "Мортал Комбат" від NetherRealm. Більше деталей поки не розголошують.
DC FanDome: A Global Experience 2021 рік: дивіться трейлер до події
Що відомо про фестиваль 2020 року
Минулого року DC розділили захід FanDome на дві частини: Hall of Heroes та Explore the Multiverse. В першій були ігри, фільми і серіали, а в другій – комікси та багато іншого. Були представлені трейлери фільмів:
- "Чудо жінка";
- "Загін самогубців";
- "Бетмен";
- "Ліга справедливості Зака Снайдера".
Також представили анонси відеоігор:
- "Лицарі Готема";
- "Загін самогубців: Вбити Лігу справедливості".