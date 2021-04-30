Ранее Netflix обнародовал первый тизер-трейлер к фильму "Армия мертвецов" (Army Of The Dead), а сейчас режиссер опубликовал яркие постеры с героями картины.

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Сюжет и трейлер "Армии мертвецов"

Ролик сможет напугать гримом персонажей, ведь по сюжету главные события разворачиваются в Лас-Вегасе, где неизвестный вирус превратил американцев в зомби. Однако монстры в этом боевике – создания, не лишенные интеллекта, потому группе наемников придется столкнуться с мощными противниками.

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Небольшой отряд созвал богач. Он, покидая Лас-Вегас во время эпидемии, не успел вывезти из своего казино деньги из сейфа. Поэтому бизнесмен нанимает профессиональных бойцов, которые уже отошли от дел, для того, чтобы вернуть утраченное.

"Армия мертвецов": смотрите трейлер к фильму

Актеры и роли "Армии мертвецов"

К проекту присоединились звезды Marvel и "Игры престолов".